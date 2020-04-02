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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979980981982

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:18

Бонусы: Начислили новые по 02.04.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 02.04.2020 !
... тоже
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clientage
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:26

  valya написав:antey, velvet, благодарю.
Тестовая покупка, звонок на кц банка, допрос (с пристрастием - +кодовое слово). Узнаю мсс - 5211. В списках исключений и пониженных % - нет.
Вроде можна пользовать, точнее после покупки и получения кб.

еще можно через интернет - магаз с отменой, у магазина точно такие процессы отлажены
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:01

Бонусы: Начислили новые по 02.04.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 02.04.2020 !

Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:09

Кто знает, что за операция по карточному счету светится в Enter EXIM: "CI Loan Retail Current Due Norm"?
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:24

  XsanyaX написав:Кто знает, что за операция по карточному счету светится в Enter EXIM: "CI Loan Retail Current Due Norm"?

Це у вас кредитка. У кінці місяця так розбивається сума у пільговому періоді на мін. платіж (без відсотків) решту тіла боргу (у мене обидві показуються по два рази). Тобто це не ральна операція, а чисто технічний статус поточної заборгованості.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 00:48

Підкажіть, транзитні ще працюють у цій шаразі? В п'ятницю під вечір відправи сюди СЕП, але досі нічого так і не зайшло. Знову відділення тупить? Ніби ж не курячий вірус...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 00:58

  klug написав:Підкажіть, транзитні ще працюють у цій шаразі? В п'ятницю під вечір відправи сюди СЕП, але досі нічого так і не зайшло. Знову відділення тупить? Ніби ж не курячий вірус...

Тож отправляю через транзитный и чото стало тормозить последние недели 3 шоли.
Похоже они не торопятся зачислять пятничные приходы в конце дня, придерживая денюжку на выходные :(
Седня пришла смс-ка о зачислении СЭПа после 18:00 :(
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clientage
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 02:24

  clientage написав:
  klug написав:Підкажіть, транзитні ще працюють у цій шаразі? В п'ятницю під вечір відправи сюди СЕП, але досі нічого так і не зайшло. Знову відділення тупить? Ніби ж не курячий вірус...

Тож отправляю через транзитный и чото стало тормозить последние недели 3 шоли.
Похоже они не торопятся зачислять пятничные приходы в конце дня, придерживая денюжку на выходные :(
Седня пришла смс-ка о зачислении СЭПа после 18:00 :(


разные дирекции по разному зачисляют ... можно слать и по прямым - но по прямым будет еще дольше )
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 02:25

  klug написав:Підкажіть, транзитні ще працюють у цій шаразі? В п'ятницю під вечір відправи сюди СЕП, але досі нічого так і не зайшло. Знову відділення тупить? Ніби ж не курячий вірус...


отправленный сэп после обеда уже маловероятно, что зачислят в этот же день.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 02:54

  IMPRINTER написав:
  klug написав:Підкажіть, транзитні ще працюють у цій шаразі? В п'ятницю під вечір відправи сюди СЕП, але досі нічого так і не зайшло. Знову відділення тупить? Ніби ж не курячий вірус...


отправленный сэп после обеда уже маловероятно, что зачислят в этот же день.

Так у п’ятницю я його вже і не очікував, бо тут у п’ятницю коротких день, хоча разом з Сімою слав на Глобус, то він зарахував аж бігом. А ці рога і копита за понеділок мали б розібрати п’ятничні надходження. Я очікував, що вони це зранку зроблять, а тут день пройшов, а грошей так і немає. :evil:
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