klug
т.е. пятничный сэп в птяницу пришел в глобус, а на эксим не пришел даже в понедельник?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 03:57
klug
т.е. пятничный сэп в птяницу пришел в глобус, а на эксим не пришел даже в понедельник?
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Додано: Вів 07 кві, 2020 12:01
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Додано: Вів 07 кві, 2020 12:03
Отож. Аж зараз зайшли. Кури зовсім від рук відбились.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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