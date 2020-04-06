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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 980981982983

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 03:57

klug
т.е. пятничный сэп в птяницу пришел в глобус, а на эксим не пришел даже в понедельник?
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:01

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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:03

  IMPRINTER написав:klug
т.е. пятничный сэп в птяницу пришел в глобус, а на эксим не пришел даже в понедельник?

Отож. Аж зараз зайшли. Кури зовсім від рук відбились.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:05

  klug написав:
  IMPRINTER написав:klug
т.е. пятничный сэп в птяницу пришел в глобус, а на эксим не пришел даже в понедельник?

Отож. Аж зараз зайшли. Кури зовсім від рук відбились.

Юзайте Ахметбая.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:53

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:
  IMPRINTER написав:klug
т.е. пятничный сэп в птяницу пришел в глобус, а на эксим не пришел даже в понедельник?

Отож. Аж зараз зайшли. Кури зовсім від рук відбились.

Юзайте Ахметбая.

Вы как здрасьте. Если человеку надо симину визу по СЭПу пополнить то при чем-тут ахмет?
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:57

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:Если человеку надо симину визу по СЭПу пополнить то при чем-тут ахмет?

Ну так СЕП довго...Ахметбай майже миттєво і в вихідні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:02

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Отож. Аж зараз зайшли. Кури зовсім від рук відбились.

Юзайте Ахметбая.

Вы как здрасьте. Если человеку надо симину визу по СЭПу пополнить то при чем-тут ахмет?

Да меня вот тоже заманал СЭП на Симу -- тупят как ниХто другой. Буду манисендом закидывать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:28

  clientage написав:
  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Юзайте Ахметбая.

Вы как здрасьте. Если человеку надо симину визу по СЭПу пополнить то при чем-тут ахмет?

Да меня вот тоже заманал СЭП на Симу -- тупят как ниХто другой. Буду манисендом закидывать :)

Такое впечатление, что все только и снимали тут налик. Зачем вообще сюда сэпить?
Я сэп никогда не использую, кидаю нужную сумму перед кассой
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:36

  Stringer написав:
  clientage написав:Да меня вот тоже заманал СЭП на Симу -- тупят как ниХто другой. Буду манисендом закидывать :)

Такое впечатление, что все только и снимали тут налик. Зачем вообще сюда сэпить?
Я сэп никогда не использую, кидаю нужную сумму перед кассой

Ну дело вкуса, у меня есть куча шаблонов именно на СЭП, а манисендить по шаблону я могу ток из Мони. Утром пораскидывал денег и гуляй вася
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Если человеку надо симину визу по СЭПу пополнить то при чем-тут ахмет?

Ну так СЕП довго...Ахметбай майже миттєво і в вихідні.

І що, тими грошима кредитка одразу гаситься, чи депо можна одразу поповнити, чи комісію оплатити? То порохбанка була у кожній гілці, то 200 гривень, тепер ахметбай. Платівка крутиться доки дірки не з'являться?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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