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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 03:57
klug
т.е. пятничный сэп в птяницу пришел в глобус, а на эксим не пришел даже в понедельник?
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Додано: Вів 07 кві, 2020 12:01
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Додано: Вів 07 кві, 2020 12:03
IMPRINTER написав:klug
т.е. пятничный сэп в птяницу пришел в глобус, а на эксим не пришел даже в понедельник?
Отож. Аж зараз зайшли. Кури зовсім від рук відбились.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:05
klug написав: IMPRINTER написав:klug
т.е. пятничный сэп в птяницу пришел в глобус, а на эксим не пришел даже в понедельник?
Отож. Аж зараз зайшли. Кури зовсім від рук відбились.
Юзайте Ахметбая.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:53
Квесторе_поверніться написав: klug написав: IMPRINTER написав:klug
т.е. пятничный сэп в птяницу пришел в глобус, а на эксим не пришел даже в понедельник?
Отож. Аж зараз зайшли. Кури зовсім від рук відбились.
Юзайте Ахметбая.
Вы как здрасьте. Если человеку надо симину визу по СЭПу пополнить то при чем-тут ахмет?
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Flamingo
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:57
Flamingo написав:
Если человеку надо симину визу по СЭПу пополнить то при чем-тут ахмет?
Ну так СЕП довго...Ахметбай майже миттєво і в вихідні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:02
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: klug написав:
Отож. Аж зараз зайшли. Кури зовсім від рук відбились.
Юзайте Ахметбая.
Вы как здрасьте. Если человеку надо симину визу по СЭПу пополнить то при чем-тут ахмет?
Да меня вот тоже заманал СЭП на Симу -- тупят как ниХто другой. Буду манисендом закидывать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:28
clientage написав: Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
Юзайте Ахметбая.
Вы как здрасьте. Если человеку надо симину визу по СЭПу пополнить то при чем-тут ахмет?
Да меня вот тоже заманал СЭП на Симу -- тупят как ниХто другой. Буду манисендом закидывать
Такое впечатление, что все только и снимали тут налик. Зачем вообще сюда сэпить?
Я сэп никогда не использую, кидаю нужную сумму перед кассой
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Stringer
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:36
Stringer написав: clientage написав:
Да меня вот тоже заманал СЭП на Симу -- тупят как ниХто другой. Буду манисендом закидывать
Такое впечатление, что все только и снимали тут налик. Зачем вообще сюда сэпить?
Я сэп никогда не использую, кидаю нужную сумму перед кассой
Ну дело вкуса, у меня есть куча шаблонов именно на СЭП, а манисендить по шаблону я могу ток из Мони. Утром пораскидывал денег и гуляй вася
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:42
Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
Если человеку надо симину визу по СЭПу пополнить то при чем-тут ахмет?
Ну так СЕП довго...Ахметбай майже миттєво і в вихідні.
І що, тими грошима кредитка одразу гаситься, чи депо можна одразу поповнити, чи комісію оплатити? То порохбанка була у кожній гілці, то 200 гривень, тепер ахметбай. Платівка крутиться доки дірки не з'являться?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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