clientage написав:
Ну дело вкуса, у меня есть куча шаблонов именно на СЭП, а манисендить по шаблону я могу ток из Мони. Утром пораскидывал денег и гуляй вася
С форвардом не дружите?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 15:46
С форвардом не дружите?
Додано: Вів 07 кві, 2020 15:51
У меня там последние 15К припасены
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 07 кві, 2020 15:59
Можно и форвардом и моней кидать - очень удобно
Додано: Вів 07 кві, 2020 19:05
Ребята, я хочу восстановить пароль в эксимбонус.
Ввел свой емайл, получил письмо, перешел. Ввел пароли, система приняла. Войти не могут. Пробовал пароль копировать мышкой и вставлять, пароль успешно меняться, но зайти не могу.
Поддержка помочь не может. Что делать? я не могу пользоваться картой, закрыть ее?
Может кто-то восстановить пароль свой? чтобы проверить, но вы можете не зайти, так же, как и я после восстановления Цирк
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 07 кві, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 07 кві, 2020 19:57
Зайти получилось с другого компьютера. А с Firefox новая версия не получается.
Проблема уже решена.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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