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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 981982983984

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:46

  clientage написав:
  Stringer написав:
  clientage написав:Да меня вот тоже заманал СЭП на Симу -- тупят как ниХто другой. Буду манисендом закидывать :)

Такое впечатление, что все только и снимали тут налик. Зачем вообще сюда сэпить?
Я сэп никогда не использую, кидаю нужную сумму перед кассой

Ну дело вкуса, у меня есть куча шаблонов именно на СЭП, а манисендить по шаблону я могу ток из Мони. Утром пораскидывал денег и гуляй вася

С форвардом не дружите?
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:51

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:Такое впечатление, что все только и снимали тут налик. Зачем вообще сюда сэпить?
Я сэп никогда не использую, кидаю нужную сумму перед кассой

Ну дело вкуса, у меня есть куча шаблонов именно на СЭП, а манисендить по шаблону я могу ток из Мони. Утром пораскидывал денег и гуляй вася

С форвардом не дружите?

У меня там последние 15К припасены :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:59

  clientage написав:
  Stringer написав:
  clientage написав:Ну дело вкуса, у меня есть куча шаблонов именно на СЭП, а манисендить по шаблону я могу ток из Мони. Утром пораскидывал денег и гуляй вася

С форвардом не дружите?

У меня там последние 15К припасены :)

Можно и форвардом и моней кидать - очень удобно
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:05

Ребята, я хочу восстановить пароль в эксимбонус.

Ввел свой емайл, получил письмо, перешел. Ввел пароли, система приняла. Войти не могут. Пробовал пароль копировать мышкой и вставлять, пароль успешно меняться, но зайти не могу.

Поддержка помочь не может. Что делать? я не могу пользоваться картой, закрыть ее? :lol: :shock:

Может кто-то восстановить пароль свой? чтобы проверить, но вы можете не зайти, так же, как и я после восстановления :lol: Цирк :!:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 07 кві, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:57

Зайти получилось с другого компьютера.  А с Firefox новая версия не получается.

Проблема уже решена.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:39

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Если человеку надо симину визу по СЭПу пополнить то при чем-тут ахмет?

Ну так СЕП довго...Ахметбай майже миттєво і в вихідні.

І що, тими грошима кредитка одразу гаситься, чи депо можна одразу поповнити, чи комісію оплатити? То порохбанка була у кожній гілці, то 200 гривень, тепер ахметбай. Платівка крутиться доки дірки не з'являться?

Бо зануда є занудою, і це, на жаль, не лікується ніяк :D Причому ж 0 цінної інформації, тільки лінкод*оч та спам...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 02:59

В стране тотальные неплатежи по коммуналке, многие перестали платить или ищут повод этого не делать* и только клиенты Укрэксима высматривают появление кнопки "коммуналка", чтоб это сделать в числе первых как тока появятся данные о задолженности ...

С - сознательность
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 05:51

IMPRINTER,
Эти же клиенты поголовно по 1к/месяц тратят на связь)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:38

Re: Укрексiмбанк

  guntherhouse777 написав:Эти же клиенты поголовно по 1к/месяц тратят на связь)
Причем на каждую учетную запись :)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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