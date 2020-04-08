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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 15:46
clientage написав: Stringer написав: clientage написав:
Да меня вот тоже заманал СЭП на Симу -- тупят как ниХто другой. Буду манисендом закидывать
Такое впечатление, что все только и снимали тут налик. Зачем вообще сюда сэпить?
Я сэп никогда не использую, кидаю нужную сумму перед кассой
Ну дело вкуса, у меня есть куча шаблонов именно на СЭП, а манисендить по шаблону я могу ток из Мони. Утром пораскидывал денег и гуляй вася
С форвардом не дружите?
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:51
Stringer написав: clientage написав: Stringer написав:
Такое впечатление, что все только и снимали тут налик. Зачем вообще сюда сэпить?
Я сэп никогда не использую, кидаю нужную сумму перед кассой
Ну дело вкуса, у меня есть куча шаблонов именно на СЭП, а манисендить по шаблону я могу ток из Мони. Утром пораскидывал денег и гуляй вася
С форвардом не дружите?
У меня там последние 15К припасены
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:59
clientage написав: Stringer написав: clientage написав:
Ну дело вкуса, у меня есть куча шаблонов именно на СЭП, а манисендить по шаблону я могу ток из Мони. Утром пораскидывал денег и гуляй вася
С форвардом не дружите?
У меня там последние 15К припасены
Можно и форвардом и моней кидать - очень удобно
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Stringer
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Додано: Вів 07 кві, 2020 19:05
Ребята, я хочу восстановить пароль в эксимбонус.
Ввел свой емайл, получил письмо, перешел. Ввел пароли, система приняла. Войти не могут. Пробовал пароль копировать мышкой и вставлять, пароль успешно меняться, но зайти не могу.Поддержка помочь не может. Что делать? я не могу пользоваться картой, закрыть ее?
Может кто-то восстановить пароль свой? чтобы проверить, но вы можете не зайти, так же, как и я после восстановления
Цирк
Востаннє редагувалось proftpd66
в Вів 07 кві, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Вів 07 кві, 2020 19:57
Зайти получилось с другого компьютера. А с Firefox новая версия не получается.
Проблема уже решена.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:39
klug написав: Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
Если человеку надо симину визу по СЭПу пополнить то при чем-тут ахмет?
Ну так СЕП довго...Ахметбай майже миттєво і в вихідні.
І що, тими грошима кредитка одразу гаситься, чи депо можна одразу поповнити, чи комісію оплатити? То порохбанка була у кожній гілці, то 200 гривень, тепер ахметбай. Платівка крутиться доки дірки не з'являться?
Бо зануда є занудою, і це, на жаль, не лікується ніяк
Причому ж 0 цінної інформації, тільки лінкод*оч та спам...
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Додано: Чет 09 кві, 2020 02:59
В стране тотальные неплатежи по коммуналке, многие перестали платить или ищут повод этого не делать* и только клиенты Укрэксима высматривают появление кнопки "коммуналка", чтоб это сделать в числе первых как тока появятся данные о задолженности ...
С - сознательность
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IMPRINTER
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Додано: Чет 09 кві, 2020 05:51
IMPRINTER,
Эти же клиенты поголовно по 1к/месяц тратят на связь)
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guntherhouse777
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Додано: Чет 09 кві, 2020 09:38
guntherhouse777 написав:
Эти же клиенты поголовно по 1к/месяц тратят на связь)
Причем на каждую учетную запись
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Додано: Чет 09 кві, 2020 11:18
IMPRINTER написав:
В стране тотальные неплатежи по коммуналке, многие перестали платить или ищут повод этого не делать* и только клиенты Укрэксима высматривают появление кнопки "коммуналка", чтоб это сделать в числе первых как тока появятся данные о задолженности ...
С - сознательность
не,это Б - бонусы
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Andey
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