Andey написав:
не,это Б - бонусы
Я бы сказал ПВБН (Побыстрее Вывести Бонусы Нах)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:36
Я бы сказал ПВБН (Побыстрее Вывести Бонусы Нах)
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:36
Re: Укрексiмбанк
Подскажите, есть ли в Харькове банкоматы с функцией кэш-ин ?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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