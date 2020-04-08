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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:36
Andey написав: IMPRINTER написав:
В стране тотальные неплатежи по коммуналке, многие перестали платить или ищут повод этого не делать* и только клиенты Укрэксима высматривают появление кнопки "коммуналка", чтоб это сделать в числе первых как тока появятся данные о задолженности ...
С - сознательность
не,это Б - бонусы
Я бы сказал ПВБН (Побыстрее Вывести Бонусы Нах)
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curiousobro
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Додано: Суб 11 кві, 2020 12:36
Подскажите, есть ли в Харькове банкоматы с функцией кэш-ин ?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Oktawa
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:36
Oktawa написав:
Подскажите, есть ли в Харькове банкоматы с функцией кэш-ин ?
в ГО на Чернышевской
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Додано: Суб 11 кві, 2020 17:01
Бонусы: Начислили новые по 08.04.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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