Andey написав:
не,это Б - бонусы
Я бы сказал ПВБН (Побыстрее Вывести Бонусы Нах)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:36
Я бы сказал ПВБН (Побыстрее Вывести Бонусы Нах)
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:36
Re: Укрексiмбанк
Подскажите, есть ли в Харькове банкоматы с функцией кэш-ин ?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Додано: Суб 11 кві, 2020 14:36
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 11 кві, 2020 17:01
Бонусы: Начислили новые по 08.04.2020 !
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:34
Зміна правил відправки транзакційних повідомлень
Зміна правил відправки транзакційних повідомлень
Повідомляємо, що з 21.04.2020 змінюються правила відправки транзакційних повідомлень.
З 21.04.2020 не будуть відправлятися SMS- і Viber-повідомлення щодо операцій з платіжними картками, здійсненими на суму до 500,00 грн. включно (операції в іноземній валюті – в еквіваленті за курсом Національного банку України), за виключенням:
- операцій, що містять верифікаційні запити;
- торговельних операцій, що здійснюються без фізичної присутності платіжної картки (електронна комерція тощо).
Звертаємо увагу! Мобільний додаток Enter EXIM надає повну інформацію про рух коштів за вашими рахунками та платіжними картками.
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