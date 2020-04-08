RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 982983984985

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:36

  Andey написав:
  IMPRINTER написав:В стране тотальные неплатежи по коммуналке, многие перестали платить или ищут повод этого не делать* и только клиенты Укрэксима высматривают появление кнопки "коммуналка", чтоб это сделать в числе первых как тока появятся данные о задолженности ...

С - сознательность

не,это Б - бонусы

Я бы сказал ПВБН (Побыстрее Вывести Бонусы Нах) :mrgreen:
curiousobro
 
Повідомлень: 2698
З нами з: 21.07.17
Подякував: 49 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:36

Re: Укрексiмбанк

Подскажите, есть ли в Харькове банкоматы с функцией кэш-ин ?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
Повідомлень: 131
З нами з: 08.11.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:36

  Oktawa написав:Подскажите, есть ли в Харькове банкоматы с функцией кэш-ин ?


в ГО на Чернышевской
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37159
З нами з: 06.08.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 5895 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 17:01

Бонусы: Начислили новые по 08.04.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 08.04.2020 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3818
З нами з: 27.12.17
Подякував: 90 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:34

Зміна правил відправки транзакційних повідомлень

Зміна правил відправки транзакційних повідомлень

Повідомляємо, що з 21.04.2020 змінюються правила відправки транзакційних повідомлень.

З 21.04.2020 не будуть відправлятися SMS- і Viber-повідомлення щодо операцій з платіжними картками, здійсненими на суму до 500,00 грн. включно (операції в іноземній валюті – в еквіваленті за курсом Національного банку України), за виключенням:

- операцій, що містять верифікаційні запити;
- торговельних операцій, що здійснюються без фізичної присутності платіжної картки (електронна комерція тощо).

Звертаємо увагу! Мобільний додаток Enter EXIM надає повну інформацію про рух коштів за вашими рахунками та платіжними картками.


https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... omlen.html
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 130
З нами з: 22.01.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:47

Re: Укрексiмбанк

не ну с вайбером это уже перебор... долбодятлы
Яша
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 10.04.07
Подякував: 88 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:55

  STIGA написав:Мобільний додаток Enter EXIM
вау, с удивлением узнал что такое есть :) установил, там лимиты можно менять и остаток смотреть - красота :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 943
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:01

  omb написав:
  STIGA написав:Мобільний додаток Enter EXIM
вау, с удивлением узнал что такое есть :) установил, там лимиты можно менять и остаток смотреть - красота :)

Так не просто "установил", а сходил в отделение и написал заяву :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31051
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2476 раз.
Подякували: 3616 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:48

clientage у меня зарплатная карта :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 943
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 982983984985
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, greenozon, omb, rollo, STIGA і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15837)
15.04.2020 11:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.