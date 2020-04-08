Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:36
Andey написав: IMPRINTER написав:
В стране тотальные неплатежи по коммуналке, многие перестали платить или ищут повод этого не делать* и только клиенты Укрэксима высматривают появление кнопки "коммуналка", чтоб это сделать в числе первых как тока появятся данные о задолженности ...
С - сознательность
не,это Б - бонусы
Я бы сказал ПВБН (Побыстрее Вывести Бонусы Нах)
curiousobro
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Додано: Суб 11 кві, 2020 12:36
Подскажите, есть ли в Харькове банкоматы с функцией кэш-ин ?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:36
Oktawa написав:
Подскажите, есть ли в Харькове банкоматы с функцией кэш-ин ?
в ГО на Чернышевской
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Додано: Суб 11 кві, 2020 17:01
Бонусы:
Начислили новые по 08.04.2020 ! Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть Маркеты - Фора-500: Ещё есть Маркеты - Эпицентр: Ещё нет Платежи - Мобильные : Ещё есть Платежи - Коммуналка: Ещё есть Техника - Комфи-500: Ещё есть Техника - Алло-500: Ещё есть Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
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Додано: Вів 14 кві, 2020 12:34
Зміна правил відправки транзакційних повідомлень
Повідомляємо, що з 21.04.2020 змінюються правила відправки транзакційних повідомлень.
З 21.04.2020 не будуть відправлятися SMS- і Viber-повідомлення щодо операцій з платіжними картками, здійсненими на суму до 500,00 грн. включно (операції в іноземній валюті – в еквіваленті за курсом Національного банку України), за виключенням:
- операцій, що містять верифікаційні запити;
- торговельних операцій, що здійснюються без фізичної присутності платіжної картки (електронна комерція тощо).
Звертаємо увагу! Мобільний додаток Enter EXIM надає повну інформацію про рух коштів за вашими рахунками та платіжними картками.
https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... omlen.html
STIGA
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Додано: Вів 14 кві, 2020 13:47
не ну с вайбером это уже перебор... долбодятлы
Яша
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:55
STIGA написав:
Мобільний додаток Enter EXIM
вау, с удивлением узнал что такое есть
установил, там лимиты можно менять и остаток смотреть - красота
Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 944
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:01
omb написав: STIGA написав:
Мобільний додаток Enter EXIM
вау, с удивлением узнал что такое есть
установил, там лимиты можно менять и остаток смотреть - красота
Так не просто "установил", а сходил в отделение и написал заяву
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:48
clientage
у меня зарплатная карта
Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 944
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:06
Кстати, а сейчас ещё нужно подписывать "согласие на приложение", или уже можно просто устанавливать, авторизироваться и работать?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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