Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 кві, 2020 12:40
Вкладчик1234 я ничего не подписывал, просто установил, по карте авторизировался и в бой
Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Сер 15 кві, 2020 13:05
Вкладчик1234 написав:
Кстати, а сейчас ещё нужно подписывать "согласие на приложение", или уже можно просто устанавливать, авторизироваться и работать?
Нужно
Stringer
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Додано: Сер 15 кві, 2020 13:29
Stringer написав: Вкладчик1234 написав:
Кстати, а сейчас ещё нужно подписывать "согласие на приложение", или уже можно просто устанавливать, авторизироваться и работать?
Нужно
Знову в пудру?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Сер 15 кві, 2020 13:51
klug написав: Stringer написав: Вкладчик1234 написав:
Кстати, а сейчас ещё нужно подписывать "согласие на приложение", или уже можно просто устанавливать, авторизироваться и работать?
Нужно
Знову в пудру?
Это вы про себя?
Вчера ездил подписывал, потому как не регистрировало
Stringer
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Додано: Сер 15 кві, 2020 14:12
klug написав:
Знову в пудру?
При попытке зарегиться и после ввода номера карты аппка пишет на английском "Сервис недоступен для клиента".
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Додано: Сер 15 кві, 2020 14:18
Flamingo написав: klug написав:
Знову в пудру?
При попытке зарегиться и после ввода номера карты аппка пишет на английском "Сервис недоступен для клиента".
Какое то обострение в последнее время у неадекватов, пишешь тут свой опыт, подсказываешь, и все время находится какая-то школота, которая в ответ хамит
Stringer
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Додано: Сер 15 кві, 2020 14:35
Flamingo написав: klug написав:
Знову в пудру?
При попытке зарегиться и после ввода номера карты аппка пишет на английском "Сервис недоступен для клиента".
У мене без проблем дало зареєструватися. Єдиний нюанс був з паролем: то "не відповідає політиці безпеки", то "містить недозволені символи", але з 4-ої спроби я таки підібрав варіант, який його вдовольнив. Цікаво, як вони тепер питання з абонплатою будуть вирішувати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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З нами з: 18.08.14
Подякував: 196 раз.
Подякували: 539 раз.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 14:35
Stringer ну как минимум для разных карт по разному, я никуда не ездил
Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 945
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 60 раз.
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