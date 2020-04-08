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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 983984985986

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:40

Вкладчик1234 я ничего не подписывал, просто установил, по карте авторизировался и в бой
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:05

  Вкладчик1234 написав:Кстати, а сейчас ещё нужно подписывать "согласие на приложение", или уже можно просто устанавливать, авторизироваться и работать?

Нужно
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:29

  Stringer написав:
  Вкладчик1234 написав:Кстати, а сейчас ещё нужно подписывать "согласие на приложение", или уже можно просто устанавливать, авторизироваться и работать?

Нужно

Знову в пудру?

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Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:51

  klug написав:
  Stringer написав:
  Вкладчик1234 написав:Кстати, а сейчас ещё нужно подписывать "согласие на приложение", или уже можно просто устанавливать, авторизироваться и работать?

Нужно

Знову в пудру?

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Это вы про себя?
Вчера ездил подписывал, потому как не регистрировало
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:12

  klug написав:Знову в пудру?

При попытке зарегиться и после ввода номера карты аппка пишет на английском "Сервис недоступен для клиента".
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:18

  Flamingo написав:
  klug написав:Знову в пудру?

При попытке зарегиться и после ввода номера карты аппка пишет на английском "Сервис недоступен для клиента".

Какое то обострение в последнее время у неадекватов, пишешь тут свой опыт, подсказываешь, и все время находится какая-то школота, которая в ответ хамит
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:35

  Flamingo написав:
  klug написав:Знову в пудру?

При попытке зарегиться и после ввода номера карты аппка пишет на английском "Сервис недоступен для клиента".

У мене без проблем дало зареєструватися. Єдиний нюанс був з паролем: то "не відповідає політиці безпеки", то "містить недозволені символи", але з 4-ої спроби я таки підібрав варіант, який його вдовольнив. Цікаво, як вони тепер питання з абонплатою будуть вирішувати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:35

Stringer ну как минимум для разных карт по разному, я никуда не ездил
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Подякував: 16 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:38

  omb написав:Stringer ну как минимум для разных карт по разному, я никуда не ездил

возможно и так
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:44

  Stringer написав:
  Вкладчик1234 написав:Кстати, а сейчас ещё нужно подписывать "согласие на приложение", или уже можно просто устанавливать, авторизироваться и работать?

Нужно

не нужно
J
 
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