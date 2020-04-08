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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 984985986987

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:00

  J написав:
  Stringer написав:
  Вкладчик1234 написав:Кстати, а сейчас ещё нужно подписывать "согласие на приложение", или уже можно просто устанавливать, авторизироваться и работать?

Нужно

не нужно

Думаю правильный ответ: "Нужно, но не всем"
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Колеги. прочитав про дискусію навколо мобільного додатку EXIM
а що в ньому є такого, чого нема в веб-ІБ банку?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:29

  greenozon написав:Колеги. прочитав про дискусію навколо мобільного додатку EXIM
а що в ньому є такого, чого нема в веб-ІБ банку?

Ну в нем много пока чего нет что есть в интернет-банкинге - я так понимаю нет того же пополнения депо. Но главное что там есть - это мобильность. И с развитием думаю он догонит ИБ.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлень: 4430
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  #<1 ... 984985986987
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