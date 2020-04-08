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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 кві, 2020 17:00
J написав: Stringer написав: Вкладчик1234 написав:
Кстати, а сейчас ещё нужно подписывать "согласие на приложение", или уже можно просто устанавливать, авторизироваться и работать?
Нужно
не нужно
Думаю правильный ответ: "Нужно, но не всем"
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Додано: Сер 15 кві, 2020 17:13
Колеги. прочитав про дискусію навколо мобільного додатку EXIM
а що в ньому є такого, чого нема в веб-ІБ банку?
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greenozon
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Додано: Сер 15 кві, 2020 17:29
greenozon написав:
Колеги. прочитав про дискусію навколо мобільного додатку EXIM
а що в ньому є такого, чого нема в веб-ІБ банку?
Ну в нем много пока чего нет что есть в интернет-банкинге - я так понимаю нет того же пополнения депо. Но главное что там есть - это мобильность. И с развитием думаю он догонит ИБ.
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
-
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- Повідомлень: 4430
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 963 раз.
-
- Профіль
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на тему