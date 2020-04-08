Додано: Суб 18 кві, 2020 23:03

klug написав: Flamingo написав: И у нее теперь видны данные ваших счетов?

Ну а мой кейс - ни по одной из 3 депозиток в разных валютах зарегится не дает. А других типов основных карт на свое имя не имею . И у нее теперь видны данные ваших счетов?Ну а мой кейс - ни по одной из 3 депозиток в разных валютах зарегится не дает. А других типов основных карт на свое имя не имею

Виглядає так, що проблема не у типі картки, а якось пов'язана з власником. Дружину теж не пропускає? Виглядає так, що проблема не у типі картки, а якось пов'язана з власником. Дружину теж не пропускає?

Нет. У нее оформилось легко и сразу. Правда по ее депозиткам не пробовал, по зарплатке за 5 сек. Даже не знаю от чего такая беда. Что со мной как с владельцем действующих карт может быть не так? Но ехать в отделение за подключением текущей версии мобайла точно не буду.