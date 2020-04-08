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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 986987988989

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 16:46

  Flamingo написав:
  Annet_ написав:Удалось зарегистрироваться без проблем, с 1-й попытки, к Интернет-банкингу раньше не подключалась.

А по картам в каком тарифе удается зарегится он-лайн? Зарплатка? Депозитка? Приватка?


Зарегистрировал он-лайн, себя по Приватке, жену по Депозитке.
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 21:15

Re: Укрексiмбанк

Довірена особа зарегілась по допке до моэі приватки без проблем. Раніше в банку особа не була.
*******
valya
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 21:26

  valya написав:Довірена особа зарегілась по допке до моэі приватки без проблем. Раніше в банку особа не була.

И у нее теперь видны данные ваших счетов?
Ну а мой кейс - ни по одной из 3 депозиток в разных валютах зарегится не дает. А других типов основных карт на свое имя не имею :(.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 22:51

  Flamingo написав:
  valya написав:Довірена особа зарегілась по допке до моэі приватки без проблем. Раніше в банку особа не була.

И у нее теперь видны данные ваших счетов?
Ну а мой кейс - ни по одной из 3 депозиток в разных валютах зарегится не дает. А других типов основных карт на свое имя не имею :(.

Виглядає так, що проблема не у типі картки, а якось пов'язана з власником. Дружину теж не пропускає?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:01

  Flamingo написав:
  valya написав:Довірена особа зарегілась по допке до моэі приватки без проблем. Раніше в банку особа не була.

И у нее теперь видны данные ваших счетов?
Ну а мой кейс - ни по одной из 3 депозиток в разных валютах зарегится не дает. А других типов основных карт на свое имя не имею :(.

может это от обслуживающих отделений зависит, кто-то поставил в программе по клиенту отметку о подписании ДКБО, а кто-то нет
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:03

  klug написав:
  Flamingo написав:И у нее теперь видны данные ваших счетов?
Ну а мой кейс - ни по одной из 3 депозиток в разных валютах зарегится не дает. А других типов основных карт на свое имя не имею :(.

Виглядає так, що проблема не у типі картки, а якось пов'язана з власником. Дружину теж не пропускає?

Нет. У нее оформилось легко и сразу. Правда по ее депозиткам не пробовал, по зарплатке за 5 сек. Даже не знаю от чего такая беда. Что со мной как с владельцем действующих карт может быть не так? Но ехать в отделение за подключением текущей версии мобайла точно не буду.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:33

  Flamingo написав:
  klug написав:
  Flamingo написав:И у нее теперь видны данные ваших счетов?
Ну а мой кейс - ни по одной из 3 депозиток в разных валютах зарегится не дает. А других типов основных карт на свое имя не имею :(.

Виглядає так, що проблема не у типі картки, а якось пов'язана з власником. Дружину теж не пропускає?

Нет. У нее оформилось легко и сразу. Правда по ее депозиткам не пробовал, по зарплатке за 5 сек. Даже не знаю от чего такая беда. Что со мной как с владельцем действующих карт может быть не так? Но ехать в отделение за подключением текущей версии мобайла точно не буду.

Кроме установки лимитов и отсутствием необходимости ввода пароля (поддерживает пальчик) - больше ничем не пригодилась
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:41

Re: Укрексiмбанк

  curiousobro написав:Кроме установки лимитов и отсутствием необходимости ввода пароля (поддерживает пальчик) - больше ничем не пригодилась
Та я в курсе :) - жонкину аппку то посмотрел и понял, что пользы с этого "творения" мягко говоря пока не очень :(
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:50

  curiousobro написав:Кроме установки лимитов и отсутствием необходимости ввода пароля (поддерживает пальчик) - больше ничем не пригодилась

Мені палець не пропонує, у налаштуваннях лише пін.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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