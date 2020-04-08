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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 кві, 2020 16:46
Flamingo написав: Annet_ написав:
Удалось зарегистрироваться без проблем, с 1-й попытки, к Интернет-банкингу раньше не подключалась.
А по картам в каком тарифе удается зарегится он-лайн? Зарплатка? Депозитка? Приватка?
Зарегистрировал он-лайн, себя по Приватке, жену по Депозитке.
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Додано: Суб 18 кві, 2020 21:15
Довірена особа зарегілась по допке до моэі приватки без проблем. Раніше в банку особа не була.
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valya
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Додано: Суб 18 кві, 2020 21:26
valya написав:
Довірена особа зарегілась по допке до моэі приватки без проблем. Раніше в банку особа не була.
И у нее теперь видны данные ваших счетов?
Ну а мой кейс - ни по одной из 3 депозиток в разных валютах зарегится не дает. А других типов основных карт на свое имя не имею
.
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Суб 18 кві, 2020 22:51
Flamingo написав: valya написав:
Довірена особа зарегілась по допке до моэі приватки без проблем. Раніше в банку особа не була.
И у нее теперь видны данные ваших счетов?
Ну а мой кейс - ни по одной из 3 депозиток в разных валютах зарегится не дает. А других типов основных карт на свое имя не имею
.
Виглядає так, що проблема не у типі картки, а якось пов'язана з власником. Дружину теж не пропускає?
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Додано: Суб 18 кві, 2020 23:01
Flamingo написав: valya написав:
Довірена особа зарегілась по допке до моэі приватки без проблем. Раніше в банку особа не була.
И у нее теперь видны данные ваших счетов?
Ну а мой кейс - ни по одной из 3 депозиток в разных валютах зарегится не дает. А других типов основных карт на свое имя не имею
.
может это от обслуживающих отделений зависит, кто-то поставил в программе по клиенту отметку о подписании ДКБО, а кто-то нет
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Додано: Суб 18 кві, 2020 23:03
klug написав: Flamingo написав:
И у нее теперь видны данные ваших счетов?
Ну а мой кейс - ни по одной из 3 депозиток в разных валютах зарегится не дает. А других типов основных карт на свое имя не имею
.
Виглядає так, що проблема не у типі картки, а якось пов'язана з власником. Дружину теж не пропускає?
Нет. У нее оформилось легко и сразу. Правда по ее депозиткам не пробовал, по зарплатке за 5 сек. Даже не знаю от чего такая беда. Что со мной как с владельцем действующих карт может быть не так? Но ехать в отделение за подключением текущей версии мобайла точно не буду.
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Суб 18 кві, 2020 23:33
Flamingo написав: klug написав: Flamingo написав:
И у нее теперь видны данные ваших счетов?
Ну а мой кейс - ни по одной из 3 депозиток в разных валютах зарегится не дает. А других типов основных карт на свое имя не имею
.
Виглядає так, що проблема не у типі картки, а якось пов'язана з власником. Дружину теж не пропускає?
Нет. У нее оформилось легко и сразу. Правда по ее депозиткам не пробовал, по зарплатке за 5 сек. Даже не знаю от чего такая беда. Что со мной как с владельцем действующих карт может быть не так? Но ехать в отделение за подключением текущей версии мобайла точно не буду.
Кроме установки лимитов и отсутствием необходимости ввода пароля (поддерживает пальчик) - больше ничем не пригодилась
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curiousobro
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Додано: Суб 18 кві, 2020 23:41
curiousobro написав:
Кроме установки лимитов и отсутствием необходимости ввода пароля (поддерживает пальчик) - больше ничем не пригодилась
Та я в курсе
- жонкину аппку то посмотрел и понял, что пользы с этого "творения" мягко говоря пока не очень
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Суб 18 кві, 2020 23:50
curiousobro написав:
Кроме установки лимитов и отсутствием необходимости ввода пароля (поддерживает пальчик) - больше ничем не пригодилась
Мені палець не пропонує, у налаштуваннях лише пін.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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