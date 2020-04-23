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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 кві, 2020 16:01
Бонусы: Начислили новые по 17.04.2020 !
Додано: Сер 22 кві, 2020 14:40
Re: Укрексiмбанк
чего то в приложении не вижу остаток на допке. карта есть, а доступной суммы нет. что я не так сделал?
Додано: Сер 22 кві, 2020 19:10
остаток показывают хозяину счета
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 кві, 2020 18:01
Бонусы: Начислили новые по 20.04.2020 !
Додано: Чет 23 кві, 2020 22:31
"Щастливим" власникам приватних карток!
Всі банки через запровадження урядом карантину йдуть на зустріч кліэнтам і скасовують всякі комісіі і штрафи, надають кредитні канікули.
Карантин вже продовжено на третій місяць (березень, квітень, травень) і мабуть буде і далі.
По приватним карткам банку згідно тарифів нараховуэться абонплата в залежності від витрат (обороту) коштів за попередній звітний місяць.
В період карантину кліэнти обмежені у витратах на промислові товари, послуги готелів, розваг, ресторанів, кафе і т.і. Витрати на харчі та медикаменти навряд чи для багатьох можуть забезбепити необхідний оборот на мінімальну абонплату.
Керівництву банку не завадило би розглянути можливість піти на зустріч кліэнтам і в місяцях на період карантину встановити мінімальну абонплату.
Пропоную всім писати такі листи на мейл банку та в кабінетах ентер ексім, може почують якщо нас буде багато.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 22:56
valya
не слышал чтоб какой-то банк отменял или уменьшал абонку для дебеток ...
даже по кредиткам ничего не уменьшили ... просто разрешили пропустить один плтеж - но это не подарок платежа а просто отсрочка его уплаты на 1 месяц ... но цена пользования эттим кредитом никомуне уменьшалась ... + карты класса платинум и инфинити не является социальным продуктом как бы ... поэтому невижу никакого смысла про это писать - это продукт для богатых клиентов, для которых что оборот 10-20 к - это пыль в трусах, что абонка в 1000 грн. - поесть на завтрак. Примерно так вам и ответят - дорого смени пакет по карману. Можно попробовать попросить уменьшить сумму оборота для неуплаты абонки - это еще можно попробовать.
ОТП уменьшил с 20 000 до 5 000 размер тратт для неуплаты абонки, но саму абонку неменял ...
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:44
Біль ваш розумію, але Сіма ніколи особливо не переймалася долею фізиків. Тут швидше клієнти підуть лісом, ніж Сіма на зустріч. Але спробувати можна - це безкоштовно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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