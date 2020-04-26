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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 989990991992

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:49

  valya написав:IMPRINTER
Благодарю за коментарии. Действительно написано в общем. Но суть в том, что в не зависимости от статуса проукта есть ограничения, причем наверняка так сказать форсмажорные. Поэтому было бы не лишнее пнуть банк, тем более есть прецедент - ОТП который снизил аналогичную планку оборота.


тока в ОТП по говнокарте ворлд 20 к было требование ... а тут 25 к для ифинити, что как бы и так весьма социальное

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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:01

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Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
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Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:45

У кого-нибудь есть практический опыт по обеспечению оборота для персональной карты?
Если в выписке "дата документа" - 30.03.2020, а "дата оплаты" - 1.04.2020, то пойдет ли эта сумма "в зачёт" апреля? Ибо если нет, мне надо потратить ещё денег, причём, чтобы оно ещё и провелось этим месяцем. Карантин...
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