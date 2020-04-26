valya написав:IMPRINTER Благодарю за коментарии. Действительно написано в общем. Но суть в том, что в не зависимости от статуса проукта есть ограничения, причем наверняка так сказать форсмажорные. Поэтому было бы не лишнее пнуть банк, тем более есть прецедент - ОТП который снизил аналогичную планку оборота.
тока в ОТП по говнокарте ворлд 20 к было требование ... а тут 25 к для ифинити, что как бы и так весьма социальное
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У кого-нибудь есть практический опыт по обеспечению оборота для персональной карты? Если в выписке "дата документа" - 30.03.2020, а "дата оплаты" - 1.04.2020, то пойдет ли эта сумма "в зачёт" апреля? Ибо если нет, мне надо потратить ещё денег, причём, чтобы оно ещё и провелось этим месяцем. Карантин...
M-Audio Для расчета оборота по приватному тарифу считают траты по датам списания. Корректировать обороты уже поздно. Счет на комиссию будет висеть уже в 10-00 в предпоследний рабочий день месяца. Это такой секрет Полишинеля.