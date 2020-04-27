Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:49
valya написав: IMPRINTER
Благодарю за коментарии. Действительно написано в общем. Но суть в том, что в не зависимости от статуса проукта есть ограничения, причем наверняка так сказать форсмажорные. Поэтому было бы не лишнее пнуть банк, тем более есть прецедент - ОТП который снизил аналогичную планку оборота.
тока в ОТП по говнокарте ворлд 20 к было требование ... а тут 25 к для ифинити, что как бы и так весьма социальное
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:01
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Додано: Пон 27 кві, 2020 08:45
У кого-нибудь есть практический опыт по обеспечению оборота для персональной карты?
Если в выписке "дата документа" - 30.03.2020, а "дата оплаты" - 1.04.2020, то пойдет ли эта сумма "в зачёт" апреля? Ибо если нет, мне надо потратить ещё денег, причём, чтобы оно ещё и провелось этим месяцем. Карантин...
M-Audio
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Додано: Пон 27 кві, 2020 11:10
M-Audio Для расчета оборота по приватному тарифу считают траты по датам списания. Корректировать обороты уже поздно. Счет на комиссию будет висеть уже в 10-00 в предпоследний рабочий день месяца. Это такой секрет Полишинеля.
Pater
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Додано: Пон 27 кві, 2020 12:57
Pater Интересненько. Это означает, что списания за последние два дня месяца вообще ни в каком периоде не учитываются?
M-Audio
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Додано: Пон 27 кві, 2020 13:05
может кто-то раздуплить про кредитку? платина кредитка за 500грн
Льготный период только 25-30 дней. Верно или их жаде нету? Холявые 55-62 дня нету.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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Додано: Пон 27 кві, 2020 13:17
proftpd66 написав:
может кто-то раздуплить про кредитку? платина кредитка за 500грн
Льготный период только 25-30 дней. Верно или их жаде нету? Холявые 55-62 дня нету.
Кредитку дают ток своим зарплатникам. Забудьте, контрабасники даж и не мечтают о ней
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 27 кві, 2020 17:22
clientage написав: proftpd66 написав:
может кто-то раздуплить про кредитку? платина кредитка за 500грн
Льготный период только 25-30 дней. Верно или их жаде нету? Холявые 55-62 дня нету.
Кредитку дают ток своим зарплатникам. Забудьте, контрабасники даж и не мечтают о ней
на сколько мне известно, они дуют кредитку в залог депозита, но там нету классического льготного периода под 20-30% годовых или грейс есть в 25-30 дней, но мне про него не сказали ничего.
Я хотел испольовать для кассового разрыва, но есть нюансы...
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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Додано: Пон 27 кві, 2020 17:27
proftpd66 написав: clientage написав: proftpd66 написав:
может кто-то раздуплить про кредитку? платина кредитка за 500грн
Льготный период только 25-30 дней. Верно или их жаде нету? Холявые 55-62 дня нету.
Кредитку дают ток своим зарплатникам. Забудьте, контрабасники даж и не мечтают о ней
на сколько мне известно, они дуют кредитку в залог депозита, но там нету классического льготного периода под 20-30% годовых или грейс есть в 25-30 дней, но мне про него не сказали ничего.
Я хотел испольовать для кассового разрыва, но есть нюансы...
там же разные кредитки, есть с грейсом, бОльший процент, есть без - меньший
другое дело что ее фиг получишь
cohan
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