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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 990991992993

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:43

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:Я хотел испольовать для кассового разрыва, но есть нюансы...


як там гумові баби, хутін? :_


Все хорошо, народ берут самое необходимое. Кстати, есть парадокс что заводы в США стали и товары в цену подросли в долларах . То что взял зимой, сейчас в дефиците .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:45

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:цену подросли в долларах

инфляция доллара.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:48

  ukrprom2014 написав:
  proftpd66 написав:цену подросли в долларах

инфляция доллара.


Может быть это временно, заводы же не стали полностью , а приостановились . Как оно будет не знаю .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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  #<1 ... 990991992993
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