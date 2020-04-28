Все хорошо, народ берут самое необходимое. Кстати, есть парадокс что заводы в США стали и товары в цену подросли в долларах . То что взял зимой, сейчас в дефиците .
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:43
Все хорошо, народ берут самое необходимое. Кстати, есть парадокс что заводы в США стали и товары в цену подросли в долларах . То что взял зимой, сейчас в дефиците .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:45
Re: Укрексiмбанк
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:48
Может быть это временно, заводы же не стали полностью , а приостановились . Как оно будет не знаю .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:02
proftpd66
Алекс Бреєнєв іншої думки (див його сьогоднішній влог)
+50грн !
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