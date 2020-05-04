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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 991992993994

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:21

Re: Укрексiмбанк

Когда включат онлайн обмен валют в приложении? Кто что знает об этом?
Pater
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:22

Re: Укрексiмбанк

Шановне товариство!
Чомусь перестали йти смс по операціях на депозитці.
В чому може бути проблема?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:26

V2
може малі суми?
недавно була новина що СМС по руху коштів на малі суми не будуть ходити
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:28

greenozon
Значить, "покращення". :(
Дякую!

Знайшов.
З 21.04.2020 не будуть відправлятися SMS- і Viber-повідомлення щодо операцій з платіжними картками, здійсненими на суму до 500,00 грн. включно (операції в іноземній валюті – в еквіваленті за курсом Національного банку України)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:33

  V2 написав:greenozon
Значить, "покращення". :(
Дякую!

Знайшов.
З 21.04.2020 не будуть відправлятися SMS- і Viber-повідомлення щодо операцій з платіжними картками, здійсненими на суму до 500,00 грн. включно (операції в іноземній валюті – в еквіваленті за курсом Національного банку України)

Ну на мыло приходит движняк на любые суммы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 12:11

  clientage написав:
  V2 написав:greenozon
Значить, "покращення". :(
Дякую!

Знайшов.
З 21.04.2020 не будуть відправлятися SMS- і Viber-повідомлення щодо операцій з платіжними картками, здійсненими на суму до 500,00 грн. включно (операції в іноземній валюті – в еквіваленті за курсом Національного банку України)

Ну на мыло приходит движняк на любые суммы

До 500- только на мыло,
Свыше-Вайбер и мыло?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:33

Re: Укрексiмбанк

Идут как попало. Приходит в Вайбер 24грн и бывает не приходит 500 ровно.( ну да- включно). Смотрю в приложении. https://play.google.com/store/apps/deta ... nter&hl=ru
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:47

Оплаты в интернете идут все в вайбер (согласно условиям)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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