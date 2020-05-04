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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 тра, 2020 11:21
Re: Укрексiмбанк
Когда включат онлайн обмен валют в приложении? Кто что знает об этом?
Додано: Вів 05 тра, 2020 11:22
Re: Укрексiмбанк
Шановне товариство!
Чомусь перестали йти смс по операціях на депозитці.
В чому може бути проблема?
Додано: Вів 05 тра, 2020 11:26
V2
може малі суми?
недавно була новина що СМС по руху коштів на малі суми не будуть ходити
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 05 тра, 2020 11:28
greenozon
Значить, "покращення".
Дякую!
Знайшов.
З 21.04.2020 не будуть відправлятися SMS- і Viber-повідомлення щодо операцій з платіжними картками, здійсненими на суму до 500,00 грн. включно (операції в іноземній валюті – в еквіваленті за курсом Національного банку України)
Додано: Вів 05 тра, 2020 11:33
Ну на мыло приходит движняк на любые суммы
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 тра, 2020 12:11
До 500- только на мыло,
Свыше-Вайбер и мыло?
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:33
Re: Укрексiмбанк
Идут как попало. Приходит в Вайбер 24грн и бывает не приходит 500 ровно.( ну да- включно). Смотрю в приложении.
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:47
Оплаты в интернете идут все в вайбер (согласно условиям)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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