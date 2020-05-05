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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 992993994995

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:53

  Яша написав:metro,демоны,поменяли mcc. теперь только 0.5%

да вполне возможно, шо на разных кассах разные МСС у ПОСов
А вы их все на карандашик, причем и номер ПОСа пишите, а то на каждой смене ПОСы тож могут меняться местами :shock: :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:54

  Яша написав:metro,демоны,поменяли mcc. теперь только 0.5%

І який тепер в Метро МСС?
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 08:21

  Яша написав:metro,демоны,поменяли mcc. теперь только 0.5%

Я тоже попался, пол тыщи подарил бабитам
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