да вполне возможно, шо на разных кассах разные МСС у ПОСов
А вы их все на карандашик, причем и номер ПОСа пишите, а то на каждой смене ПОСы тож могут меняться местами
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 тра, 2020 20:53
да вполне возможно, шо на разных кассах разные МСС у ПОСов
А вы их все на карандашик, причем и номер ПОСа пишите, а то на каждой смене ПОСы тож могут меняться местами
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 тра, 2020 20:54
Додано: Сер 06 тра, 2020 08:21
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