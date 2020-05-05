да вполне возможно, шо на разных кассах разные МСС у ПОСов
А вы их все на карандашик, причем и номер ПОСа пишите, а то на каждой смене ПОСы тож могут меняться местами
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 тра, 2020 20:53
да вполне возможно, шо на разных кассах разные МСС у ПОСов
А вы их все на карандашик, причем и номер ПОСа пишите, а то на каждой смене ПОСы тож могут меняться местами
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 тра, 2020 20:54
Додано: Сер 06 тра, 2020 08:21
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:08
Значит, проблема не в конкретном терминале. Печалька.
В этой связи вопрос: по каким картам теперь дают сколько-нибудь стоящий КБ в Метро? Ведь в "продукты" оно теперь, наверное, не попадёт ни в одном банке.
У меня - только "Восток/Сильпо", где 1% дают на всё.
Кстати, какой, всё-таки, MCC? Кто покупал уже, может ведь выяснить?
Додано: Сер 06 тра, 2020 13:08
Тася - Б5 чистыми 2% за кредитные (свои 1%)
- Вика чистыми 3% за кредитные в СБ+ВС (свои 1%)
**обе карты мсс 5399 окешбечивают
На счет ПОСов, в кажем городе стоят ПОСы разных банков.
В Днепре - пока Аваль, мсс 5411 продукты .
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