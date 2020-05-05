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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 992993994995

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:53

  Яша написав:metro,демоны,поменяли mcc. теперь только 0.5%

да вполне возможно, шо на разных кассах разные МСС у ПОСов
А вы их все на карандашик, причем и номер ПОСа пишите, а то на каждой смене ПОСы тож могут меняться местами :shock: :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:54

  Яша написав:metro,демоны,поменяли mcc. теперь только 0.5%

І який тепер в Метро МСС?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 08:21

  Яша написав:metro,демоны,поменяли mcc. теперь только 0.5%

Я тоже попался, пол тыщи подарил бабитам
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:08

  Stringer написав:
  Яша написав:metro,демоны,поменяли mcc. теперь только 0.5%

Я тоже попался, пол тыщи подарил бабитам

Значит, проблема не в конкретном терминале. Печалька.
В этой связи вопрос: по каким картам теперь дают сколько-нибудь стоящий КБ в Метро? Ведь в "продукты" оно теперь, наверное, не попадёт ни в одном банке.
У меня - только "Восток/Сильпо", где 1% дают на всё.
Кстати, какой, всё-таки, MCC? Кто покупал уже, может ведь выяснить?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:08

  M-Audio написав:
  Stringer написав:
  Яша написав:metro,демоны,поменяли mcc. теперь только 0.5%

Я тоже попался, пол тыщи подарил бабитам

Значит, проблема не в конкретном терминале. Печалька.
В этой связи вопрос: по каким картам теперь дают сколько-нибудь стоящий КБ в Метро? Ведь в "продукты" оно теперь, наверное, не попадёт ни в одном банке.
У меня - только "Восток/Сильпо", где 1% дают на всё.
Кстати, какой, всё-таки, MCC? Кто покупал уже, может ведь выяснить?


Тася - Б5 чистыми 2% за кредитные (свои 1%)
- Вика чистыми 3% за кредитные в СБ+ВС (свои 1%)
**обе карты мсс 5399 окешбечивают

На счет ПОСов, в кажем городе стоят ПОСы разных банков.
В Днепре - пока Аваль, мсс 5411 продукты .
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:21

Re: Укрексiмбанк

А кто нить оформлял в банке многолетку?
Интересует два вопроса:
1. меняется ли процент при переходе от одного периода к другому
2. можно ли забрать депошку без потери процентов при переходе от одного периода к другому.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:35

  mephala написав:А кто нить оформлял в банке многолетку?
Интересует два вопроса:
1. меняется ли процент при переходе от одного периода к другому
2. можно ли забрать депошку без потери процентов при переходе от одного периода к другому.

До войны баловался
1. Каждый год %% пересматривался
2. Можно было забрать вклад в сл. чего
Вообщем не заметил особых отличий от обычного годового вклада с пролонгацией. Думал, шо хотя бы бонусы будут повыше за пролонгацию или банка соизволит дать кредит. Закрыл после 2го года
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:46

clientage
договор у вас не завалялся?
что бы понять на какие пункты опираться при отказе от продления на новый период.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:51

  mephala написав:clientage
договор у вас не завалялся?
что бы понять на какие пункты опираться при отказе от продления на новый период.

Нее, не найду
Но тут на ветке полгода назад обсуждали этот момент, на примере еще доступных версий договора, со старого сайта
нуна порыться
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:59

  clientage написав:
  mephala написав:clientage
договор у вас не завалялся?
что бы понять на какие пункты опираться при отказе от продления на новый период.

Нее, не найду
Но тут на ветке полгода назад обсуждали этот момент, на примере еще доступных версий договора, со старого сайта
нуна порыться

На сайте есть формы договоров: ищите нужный вклад и пролистайте страницу вниз.
Смотрите ту, которая (використовується у випадку укладення договору на строк, що перевищує 367 календарних днів)
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
ramaz
 
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