чет читаю и не вижу где в договоре говорится что можно его забрать в конце периода...
везде пишется про конец строка.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 18:53
Re: Укрексiмбанк
чет читаю и не вижу где в договоре говорится что можно его забрать в конце периода...
везде пишется про конец строка.
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:57
См. п. 3.3... 3.6.
Там описана процедура розміщення, періодов и подовження
Не совсем все там прозрачно и однозначно, но оно работает -- по заявке на отмену пролонгации (даже по телепону), вклад возвращается после очередного периода
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 тра, 2020 23:01
Это потому что там такого не написано. Если кому-то и возвращали, то, скорее всего, лишь вследствие того, что у исполнителей есть такая возможность, и договор они тоже трактуют по-своему. Но не обязательно так будет везти всем.
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