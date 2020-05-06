чет читаю и не вижу где в договоре говорится что можно его забрать в конце периода...
везде пишется про конец строка.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 18:53
Re: Укрексiмбанк
чет читаю и не вижу где в договоре говорится что можно его забрать в конце периода...
везде пишется про конец строка.
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:57
См. п. 3.3... 3.6.
Там описана процедура розміщення, періодов и подовження
Не совсем все там прозрачно и однозначно, но оно работает -- по заявке на отмену пролонгации (даже по телепону), вклад возвращается после очередного периода
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 тра, 2020 23:01
Это потому что там такого не написано. Если кому-то и возвращали, то, скорее всего, лишь вследствие того, что у исполнителей есть такая возможность, и договор они тоже трактуют по-своему. Но не обязательно так будет везти всем.
Додано: Сер 06 тра, 2020 23:04
Заявление об отказе от пролонгации - это по окончании срока, а не периода. Я на свои вклады такие заявления оформлял сразу с договором. Если бы это работало так, как вы описываете, мне бы вклады возвращали по истечении года, но этого никогда не происходило (у меня срок был 13-15 месяцев).
Додано: Сер 06 тра, 2020 23:17
У вас тоже были указаны ПЕРИОДЫ по п.3.3 ?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 тра, 2020 23:22
Вам написали старый договор , что если открыть на 10 лет, то можно разорвать без потери процентов. Сейчас нет, нельзя разорвать вообще .
Там обсуждали:
Укрексiмбанк
1) Да, хотя в договоре написано иначе , что процентная ставка одна на весь срок, но заявленной что она меняется . На практике не проверял
2) нет . Сейчас нет, банка часто меняет условия . Сегодня нет, завтра может быть, да .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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