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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:53

Re: Укрексiмбанк

Типова форма договору банківського вкладу «Класичний строковий» (використовується у випадку укладення договору на строк, що перевищує 367 календарних днів)

чет читаю и не вижу где в договоре говорится что можно его забрать в конце периода...
везде пишется про конец строка.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:57

  mephala написав:Типова форма договору банківського вкладу «Класичний строковий» (використовується у випадку укладення договору на строк, що перевищує 367 календарних днів)

чет читаю и не вижу где в договоре говорится что можно его забрать в конце периода...
везде пишется про конец строка.

См. п. 3.3... 3.6.
Там описана процедура розміщення, періодов и подовження
Не совсем все там прозрачно и однозначно, но оно работает -- по заявке на отмену пролонгации (даже по телепону), вклад возвращается после очередного периода :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:01

  mephala написав:чет читаю и не вижу где в договоре говорится что можно его забрать в конце периода...

Это потому что там такого не написано. Если кому-то и возвращали, то, скорее всего, лишь вследствие того, что у исполнителей есть такая возможность, и договор они тоже трактуют по-своему. Но не обязательно так будет везти всем.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:04

  clientage написав:
  mephala написав:Типова форма договору банківського вкладу «Класичний строковий» (використовується у випадку укладення договору на строк, що перевищує 367 календарних днів)

чет читаю и не вижу где в договоре говорится что можно его забрать в конце периода...
везде пишется про конец строка.

См. п. 3.3... 3.6.
Там описана процедура розміщення, періодов и подовження
Не совсем все там прозрачно и однозначно, но оно работает -- по заявке на отмену пролонгации (даже по телепону), вклад возвращается после очередного периода :)

Заявление об отказе от пролонгации - это по окончании срока, а не периода. Я на свои вклады такие заявления оформлял сразу с договором. Если бы это работало так, как вы описываете, мне бы вклады возвращали по истечении года, но этого никогда не происходило (у меня срок был 13-15 месяцев).
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:17

  M-Audio написав:
  clientage написав:
  mephala написав:Типова форма договору банківського вкладу «Класичний строковий» (використовується у випадку укладення договору на строк, що перевищує 367 календарних днів)

чет читаю и не вижу где в договоре говорится что можно его забрать в конце периода...
везде пишется про конец строка.

См. п. 3.3... 3.6.
Там описана процедура розміщення, періодов и подовження
Не совсем все там прозрачно и однозначно, но оно работает -- по заявке на отмену пролонгации (даже по телепону), вклад возвращается после очередного периода :)

Заявление об отказе от пролонгации - это по окончании срока, а не периода. Я на свои вклады такие заявления оформлял сразу с договором. Если бы это работало так, как вы описываете, мне бы вклады возвращали по истечении года, но этого никогда не происходило (у меня срок был 13-15 месяцев).

У вас тоже были указаны ПЕРИОДЫ по п.3.3 ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:22

  mephala написав:А кто нить оформлял в банке многолетку?
Интересует два вопроса:
1. меняется ли процент при переходе от одного периода к другому
2. можно ли забрать депошку без потери процентов при переходе от одного периода к другому.


Вам написали старый договор , что если открыть на 10 лет, то можно разорвать без потери процентов. Сейчас нет, нельзя разорвать вообще .

Там обсуждали:

Укрексiмбанк


1) Да, хотя в договоре написано иначе , что процентная ставка одна на весь срок, но заявленной что она меняется . На практике не проверял

2) нет . Сейчас нет, банка часто меняет условия . Сегодня нет, завтра может быть, да .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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