Додано: Сер 06 тра, 2020 23:22

mephala написав: А кто нить оформлял в банке многолетку?

Интересует два вопроса:

1. меняется ли процент при переходе от одного периода к другому

2. можно ли забрать депошку без потери процентов при переходе от одного периода к другому. А кто нить оформлял в банке многолетку?Интересует два вопроса:1. меняется ли процент при переходе от одного периода к другому2. можно ли забрать депошку без потери процентов при переходе от одного периода к другому.

Вам написали старый договор , что если открыть на 10 лет, то можно разорвать без потери процентов. Сейчас нет, нельзя разорвать вообще .Там обсуждали:1) Да, хотя в договоре написано иначе , что процентная ставка одна на весь срок, но заявленной что она меняется . На практике не проверял2) нет . Сейчас нет, банка часто меняет условия . Сегодня нет, завтра может быть, да .