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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:53
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mephala
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Додано: Сер 06 тра, 2020 21:57
См. п. 3.3... 3.6.
Там описана процедура розміщення, періодов и подовження
Не совсем все там прозрачно и однозначно, но оно работает -- по заявке на отмену пролонгации (даже по телепону), вклад возвращается после очередного периода
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 06 тра, 2020 23:01
mephala написав:
чет читаю и не вижу где в договоре говорится что можно его забрать в конце периода...
Это потому что там такого не написано. Если кому-то и возвращали, то, скорее всего, лишь вследствие того, что у исполнителей есть такая возможность, и договор они тоже трактуют по-своему. Но не обязательно так будет везти всем.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 23:04
clientage написав:
См. п. 3.3... 3.6.
Там описана процедура розміщення, періодов и подовження
Не совсем все там прозрачно и однозначно, но оно работает -- по заявке на отмену пролонгации (даже по телепону), вклад возвращается после очередного периода
Заявление об отказе от пролонгации - это по окончании срока, а не периода. Я на свои вклады такие заявления оформлял сразу с договором. Если бы это работало так, как вы описываете, мне бы вклады возвращали по истечении года, но этого никогда не происходило (у меня срок был 13-15 месяцев).
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Додано: Сер 06 тра, 2020 23:17
M-Audio написав: clientage написав:
См. п. 3.3... 3.6.
Там описана процедура розміщення, періодов и подовження
Не совсем все там прозрачно и однозначно, но оно работает -- по заявке на отмену пролонгации (даже по телепону), вклад возвращается после очередного периода
Заявление об отказе от пролонгации - это по окончании срока, а не периода. Я на свои вклады такие заявления оформлял сразу с договором. Если бы это работало так, как вы описываете, мне бы вклады возвращали по истечении года, но этого никогда не происходило (у меня срок был 13-15 месяцев).
У вас тоже были указаны ПЕРИОДЫ по п.3.3 ?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 06 тра, 2020 23:22
mephala написав:
А кто нить оформлял в банке многолетку?
Интересует два вопроса:
1. меняется ли процент при переходе от одного периода к другому
2. можно ли забрать депошку без потери процентов при переходе от одного периода к другому.
Вам написали старый договор , что если открыть на 10 лет, то можно разорвать без потери процентов. Сейчас нет, нельзя разорвать вообще .
Там обсуждали:Укрексiмбанк
1) Да, хотя в договоре написано иначе , что процентная ставка одна на весь срок, но заявленной что она меняется . На практике не проверял
2) нет . Сейчас нет, банка часто меняет условия . Сегодня нет, завтра может быть, да .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:40
clientage написав:
Заявление об отказе от пролонгации - это по окончании срока, а не периода. Я на свои вклады такие заявления оформлял сразу с договором. Если бы это работало так, как вы описываете, мне бы вклады возвращали по истечении года, но этого никогда не происходило (у меня срок был 13-15 месяцев).
У вас тоже были указаны ПЕРИОДЫ по п.3.3 ?
Да, были.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:48
M-Audio написав: clientage написав:
Заявление об отказе от пролонгации - это по окончании срока, а не периода. Я на свои вклады такие заявления оформлял сразу с договором. Если бы это работало так, как вы описываете, мне бы вклады возвращали по истечении года, но этого никогда не происходило (у меня срок был 13-15 месяцев).
У вас тоже были указаны ПЕРИОДЫ по п.3.3 ?
Да, были.
Ну шоо ж, я проверять не буду -- не интерестно ещё с прошлого разу было
Разве шо могу нача в отд-и дернуть, да прижать к стенке, но она высоковата для меня
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:26
господа, эксим же всегда итоговую сумму к оплате за коммуналку с учетом комиссии округляет до цедого в больщую строну хоть 1 коп. хоть 99 коп. будет 1 грн. так?
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Додано: Чет 07 тра, 2020 22:06
IMPRINTER написав:
господа, эксим же всегда итоговую сумму к оплате за коммуналку с учетом комиссии округляет до цедого в больщую строну хоть 1 коп. хоть 99 коп. будет 1 грн. так?
Це ви про ексім-бонус питаєте? Якщо так, то ви праві якщо разом з комісією сумма виходить з копійками, то бабіти замість хоч однієї копійки, хоч 99 завжди беруть бонусами одну повноцінну гривеньку
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