Здесь раньше Flamingo писал, что он опытным путём вывел, что для наименьшей комиссии нужно платить суммами, кратными 71. Я теперь только так и плачу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:53
Здесь раньше Flamingo писал, что он опытным путём вывел, что для наименьшей комиссии нужно платить суммами, кратными 71. Я теперь только так и плачу
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