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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:53
IMPRINTER написав:
господа, эксим же всегда итоговую сумму к оплате за коммуналку с учетом комиссии округляет до цедого в больщую строну хоть 1 коп. хоть 99 коп. будет 1 грн. так?
Здесь раньше Flamingo писал, что он опытным путём вывел, что для наименьшей комиссии нужно платить суммами, кратными 71. Я теперь только так и плачу
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AVF
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:15
AVF написав: IMPRINTER написав:
господа, эксим же всегда итоговую сумму к оплате за коммуналку с учетом комиссии округляет до цедого в больщую строну хоть 1 коп. хоть 99 коп. будет 1 грн. так?
Здесь раньше Flamingo писал, что он опытным путём вывел, что для наименьшей комиссии нужно платить суммами, кратными 71. Я теперь только так и плачу
Тоді коміс рівно 1 бонус?
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:43
Квесторе_поверніться написав: AVF написав: IMPRINTER написав:
господа, эксим же всегда итоговую сумму к оплате за коммуналку с учетом комиссии округляет до цедого в больщую строну хоть 1 коп. хоть 99 коп. будет 1 грн. так?
Здесь раньше Flamingo писал, что он опытным путём вывел, что для наименьшей комиссии нужно платить суммами, кратными 71. Я теперь только так и плачу
Тоді коміс рівно 1 бонус?
99 копiйок. Якщо платити piвно 500 грн., то комiсiя буде рiвно 7 грн. без копiйок. Теж саме буде з сумами кратними 500 грн. B усix iнших випадках комiciя буде десь бiля 98-99 копiйок
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Alien
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