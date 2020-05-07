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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 994995996997

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:53

  IMPRINTER написав:господа, эксим же всегда итоговую сумму к оплате за коммуналку с учетом комиссии округляет до цедого в больщую строну хоть 1 коп. хоть 99 коп. будет 1 грн. так?


Здесь раньше Flamingo писал, что он опытным путём вывел, что для наименьшей комиссии нужно платить суммами, кратными 71. Я теперь только так и плачу
AVF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:15

  AVF написав:
  IMPRINTER написав:господа, эксим же всегда итоговую сумму к оплате за коммуналку с учетом комиссии округляет до цедого в больщую строну хоть 1 коп. хоть 99 коп. будет 1 грн. так?


Здесь раньше Flamingo писал, что он опытным путём вывел, что для наименьшей комиссии нужно платить суммами, кратными 71. Я теперь только так и плачу

Тоді коміс рівно 1 бонус?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:43

  Квесторе_поверніться написав:
  AVF написав:
  IMPRINTER написав:господа, эксим же всегда итоговую сумму к оплате за коммуналку с учетом комиссии округляет до цедого в больщую строну хоть 1 коп. хоть 99 коп. будет 1 грн. так?


Здесь раньше Flamingo писал, что он опытным путём вывел, что для наименьшей комиссии нужно платить суммами, кратными 71. Я теперь только так и плачу

Тоді коміс рівно 1 бонус?

99 копiйок. Якщо платити piвно 500 грн., то комiсiя буде рiвно 7 грн. без копiйок. Теж саме буде з сумами кратними 500 грн. B усix iнших випадках комiciя буде десь бiля 98-99 копiйок
Alien
 
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