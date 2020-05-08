Здесь раньше Flamingo писал, что он опытным путём вывел, что для наименьшей комиссии нужно платить суммами, кратными 71. Я теперь только так и плачу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:53
Здесь раньше Flamingo писал, что он опытным путём вывел, что для наименьшей комиссии нужно платить суммами, кратными 71. Я теперь только так и плачу
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:15
Тоді коміс рівно 1 бонус?
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:43
99 копiйок. Якщо платити piвно 500 грн., то комiсiя буде рiвно 7 грн. без копiйок. Теж саме буде з сумами кратними 500 грн. B усix iнших випадках комiciя буде десь бiля 98-99 копiйок
Додано: Суб 09 тра, 2020 15:07
смотрю опять запор пошел ?
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Додано: Суб 09 тра, 2020 16:17
Неделя - это не запор, а так, запорчик )
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:24
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:41
І все в продажі є...
Менше імяреків почало юзати програму...мабуть.
Це ж не здьоргнеш суму плати абонку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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