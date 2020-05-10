RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 995996997998

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:15

в мобильном приложении добавили обмен валют, правда курсы какие-то дикие и приписка, что до подтверждения операции курс может изменяться
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2661
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:26

velvet
Запуск завтра.
Посмотрите в раздел "сообщения" в приложении
Pater
Аватар користувача
 
Повідомлень: 137
З нами з: 10.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:37

Pater
нет у меня там сообщений
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2661
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:44

Зображення
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31303
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2487 раз.
Подякували: 3650 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 995996997998
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asp, lubopytnaya, melkh, reef і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.