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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 тра, 2020 22:15
в мобильном приложении добавили обмен валют, правда курсы какие-то дикие и приписка, что до подтверждения операции курс может изменяться
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Додано: Пон 11 тра, 2020 22:37
Pater
нет у меня там сообщений
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