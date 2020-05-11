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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 тра, 2020 22:15
в мобильном приложении добавили обмен валют, правда курсы какие-то дикие и приписка, что до подтверждения операции курс может изменяться
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Додано: Пон 11 тра, 2020 22:37
Pater
нет у меня там сообщений
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Додано: Пон 11 тра, 2020 22:50
clientage
интересно почему у меня там нет ни одного сообщения и не было с момента использования приложения, от чего это зависит?
Востаннє редагувалось velvet в Пон 11 тра, 2020 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 23:03
Хм. Ничо особого не делал. Вааще ток щас заметил, шо их там три
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:09
clientage
так и я зашёл в сообщения,но у меня там пусто, завтра позвоню в КЦ, может чего подскажут
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Додано: Пон 11 тра, 2020 23:38
clientage
ну у эксима принцип примата - там шгде бесплатный вход - платный выход )
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Додано: Пон 11 тра, 2020 23:44
господа, а мне вот тупо не приходят пароли на вход с застосунок - как это лечится? по началу как тока приложение появилось приходило - потом перестало и тупо не войти теперь ...
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