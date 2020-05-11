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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 996997998999

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:41

Re: Укрексiмбанк

Курсы обмена - бомба! Доллар - 29,74 гривен. Оборжаться можно
Pater
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:47

  Pater написав:Курсы обмена - бомба! Доллар - 29,74 гривен. Оборжаться можно

Сдать? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:49

  Pater написав:Курсы обмена - бомба! Доллар - 29,74 гривен. Оборжаться можно


Ну так все по делу - написано же: "Вигідний курс"...
:D
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:49

clientage А сдать - 24,07
Pater
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:50

  Pater написав:Курсы обмена - бомба! Доллар - 29,74 гривен. Оборжаться можно

ещё вчера были покупка 24,07 продажа 29,74
те кто допиливал додаток на выходных похоже юмористы
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:56

velvet Ждем, когда включат главный рубильник на открытии нового сервиса и после 10-00 должны быть новые курсы. В кассе уже есть невыгодный курс - 27,04. Ждем выгодный :lol:
Pater
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:02

  Pater написав:velvet Ждем, когда включат главный рубильник на открытии нового сервиса и после 10-00 должны быть новые курсы.

не думаю , что будет что-то интересное, в эксиме в пятницу по доллару был курс 26,8 на 27,17 , тогда как нормальный курс продажи по банкам был от 26,92 до 27
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:03

Re: Укрексiмбанк

Страницу 999 в топике нужно сохранить для истории. Слово «обнулись» заиграло новыми красками :shock:
Pater
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:35

прикольно, в 10-31 пришло первое сообщение от укрэксима, что в мобильном приложении уже работает обмен валют, а курсы всё те же
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:03

Надеюсь, что курсы изменят, но вряд ли они станут рыночными и интересными.
Думаю, вряд ли кто-то всерьез надеялся, что Укрэксим сделает в своем приложении выгодные курсы по обмену валюты онлайн, и сможет составить в этом сегменте конкуренцию лидерам рынка.
Лучшими, на мой взгляд, остаются Прокредит и ТАС.
Anadonta
 
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