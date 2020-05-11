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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 09:41
Re: Укрексiмбанк
Курсы обмена - бомба! Доллар - 29,74 гривен. Оборжаться можно
Додано: Вів 12 тра, 2020 09:47
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 12 тра, 2020 09:49
Додано: Вів 12 тра, 2020 09:50
ещё вчера были покупка 24,07 продажа 29,74
те кто допиливал додаток на выходных похоже юмористы
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Додано: Вів 12 тра, 2020 09:56
velvet Ждем, когда включат главный рубильник на открытии нового сервиса и после 10-00 должны быть новые курсы. В кассе уже есть невыгодный курс - 27,04. Ждем выгодный
Додано: Вів 12 тра, 2020 10:02
не думаю , что будет что-то интересное, в эксиме в пятницу по доллару был курс 26,8 на 27,17 , тогда как нормальный курс продажи по банкам был от 26,92 до 27
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Додано: Вів 12 тра, 2020 10:03
Re: Укрексiмбанк
Страницу 999 в топике нужно сохранить для истории. Слово «обнулись» заиграло новыми красками
Додано: Вів 12 тра, 2020 10:35
прикольно, в 10-31 пришло первое сообщение от укрэксима, что в мобильном приложении уже работает обмен валют, а курсы всё те же
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Додано: Вів 12 тра, 2020 11:03
Надеюсь, что курсы изменят, но вряд ли они станут рыночными и интересными.
Думаю, вряд ли кто-то всерьез надеялся, что Укрэксим сделает в своем приложении выгодные курсы по обмену валюты онлайн, и сможет составить в этом сегменте конкуренцию лидерам рынка.
Лучшими, на мой взгляд, остаются Прокредит и ТАС.
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