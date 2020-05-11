Додано: Вів 12 тра, 2020 10:35

прикольно, в 10-31 пришло первое сообщение от укрэксима, что в мобильном приложении уже работает обмен валют, а курсы всё те же

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