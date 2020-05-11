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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 11:06
Anadonta написав:
Надеюсь, что курсы изменят, но вряд ли они станут рыночными и интересными.
Думаю, вряд ли кто-то всерьез надеялся, что Укрэксим сделает в своем приложении выгодные курсы по обмену валюты онлайн, и сможет составить в этом сегменте конкуренцию лидерам рынка.
Лучшими, на мой взгляд, остаются Прокредит и ТАС.
Эксим будет интересен при резких сменах курса,т.к. обычно очень медленно реагирует на изменения на рынке, курсы в течение дня не менял обычно
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Додано: Вів 12 тра, 2020 11:13
Все! Банк признает, что они об***лись. Сейчас все исправляют. Почему только нас не взяли тестировщиками?
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Додано: Вів 12 тра, 2020 11:41
Фактически конвертация прошла по курсу 27,04
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Додано: Вів 12 тра, 2020 11:50
Исправили - 26,94
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:06
Pater написав:
Исправили - 26,94
это как? Вы подали заявку по 27,04 , а провели по 26,94 ? Т.е. может быть и наоборот.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:08
velvet
Да! Сейчас в приложении уже курс 26,94
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:16
velvet написав:
Эксим будет интересен при резких сменах курса,т.к. обычно очень медленно реагирует на изменения на рынке, курсы в течение дня не менял обычно
Так і оперативно завести сюди гроші під обмін проблемно, навіть через те касу приколи.
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