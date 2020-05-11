RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9979989991000

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:06

  Anadonta написав:Надеюсь, что курсы изменят, но вряд ли они станут рыночными и интересными.
Думаю, вряд ли кто-то всерьез надеялся, что Укрэксим сделает в своем приложении выгодные курсы по обмену валюты онлайн, и сможет составить в этом сегменте конкуренцию лидерам рынка.
Лучшими, на мой взгляд, остаются Прокредит и ТАС.

Эксим будет интересен при резких сменах курса,т.к. обычно очень медленно реагирует на изменения на рынке, курсы в течение дня не менял обычно
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2668
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:10

Anadonta
Если к обменным курсам банка для доллара и евро добавить 10%, то получится курс из приложения. Случайность? Не думаю! :)
Pater
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 10.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:13

Re: Укрексiмбанк

Все! Банк признает, что они об***лись. Сейчас все исправляют. Почему только нас не взяли тестировщиками?
Pater
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 10.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:32

Pater

а ми і є тестіровщікі!
безоплатниЄ

:mrgreen: :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8338
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:41

Re: Укрексiмбанк

Фактически конвертация прошла по курсу 27,04
Pater
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 10.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:50

Re: Укрексiмбанк

Исправили - 26,94
Pater
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 10.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:06

  Pater написав:Исправили - 26,94

это как? Вы подали заявку по 27,04 , а провели по 26,94 ? Т.е. может быть и наоборот.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2668
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:08

velvet
Да! Сейчас в приложении уже курс 26,94
Pater
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 10.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:16

Re: Укрексiмбанк

  velvet написав:Эксим будет интересен при резких сменах курса,т.к. обычно очень медленно реагирует на изменения на рынке, курсы в течение дня не менял обычно

Так і оперативно завести сюди гроші під обмін проблемно, навіть через те касу приколи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4352
З нами з: 18.08.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9979989991000
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan, octopus, STIGA, vitaliy1111 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.