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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 13:09
IMPRINTER В разделе "контактная информация" в настройках приложения телефон правильный? Какой оператор? Не 3mob?
Додано: Вів 12 тра, 2020 13:49
как технически это прошло? списало сразу по 27,04 , а потом вернули разницу на счёт ?
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:07
velvet Во время тестовой операции сразу заблокировали по курсу 29,74, а списали по курсу 27,04. После корректировки курса в приложении следующие операции блокировались и списывались по курсу 26,94
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