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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99899910001001

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:09

IMPRINTER В разделе "контактная информация" в настройках приложения телефон правильный? Какой оператор? Не 3mob?
Pater
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:49

  Pater написав:Исправили - 26,94

как технически это прошло? списало сразу по 27,04 , а потом вернули разницу на счёт ?
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velvet Во время тестовой операции сразу заблокировали по курсу 29,74, а списали по курсу 27,04. После корректировки курса в приложении следующие операции блокировались и списывались по курсу 26,94
Pater
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:33

  Pater написав:IMPRINTER В разделе "контактная информация" в настройках приложения телефон правильный? Какой оператор? Не 3mob?


да все правильно ... я даже попробовал перерегить по новой
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:35

  Pater написав:velvet Во время тестовой операции сразу заблокировали по курсу 29,74, а списали по курсу 27,04. После корректировки курса в приложении следующие операции блокировались и списывались по курсу 26,94

тогда гуд
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velvet
 
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