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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 999100010011002

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:49

  IMPRINTER написав:насчет проблем входа в приложение о которых я писал ранее ...

в общем так ...
ваша учетная запись в этом приложении создается на срок действия той карты, которую вы указывали при регистрации ... когда срок действия именно этой карты заканчивается (моя была до 03/2020), то в приложение войти нельзя (по этой причине мне не приходил пароль на вход) ... поэтому надо регать учетку по-новой на любую действующую на данный момент времени карту ... но чтоб ее зарегить по новой надо чтоб удалили вашу старую учетку (это моджет сделать кал, если попадете на кого-то умного). Я наконец это проблему порешал, старую мне удалили, новую создал - теперь как по маслу.

Все як в Ощаді)))
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:15

подскажите, какой курс для онлайн обменка?

% за конверт есть по мимо курса?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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  #<1 ... 999100010011002
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