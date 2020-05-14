IMPRINTER написав:

насчет проблем входа в приложение о которых я писал ранее ...в общем так ...ваша учетная запись в этом приложении создается на срок действия той карты, которую вы указывали при регистрации ... когда срок действия именно этой карты заканчивается (моя была до 03/2020), то в приложение войти нельзя (по этой причине мне не приходил пароль на вход) ... поэтому надо регать учетку по-новой на любую действующую на данный момент времени карту ... но чтоб ее зарегить по новой надо чтоб удалили вашу старую учетку (это моджет сделать кал, если попадете на кого-то умного). Я наконец это проблему порешал, старую мне удалили, новую создал - теперь как по маслу.