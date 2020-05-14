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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 999100010011002

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:49

  IMPRINTER написав:насчет проблем входа в приложение о которых я писал ранее ...

в общем так ...
ваша учетная запись в этом приложении создается на срок действия той карты, которую вы указывали при регистрации ... когда срок действия именно этой карты заканчивается (моя была до 03/2020), то в приложение войти нельзя (по этой причине мне не приходил пароль на вход) ... поэтому надо регать учетку по-новой на любую действующую на данный момент времени карту ... но чтоб ее зарегить по новой надо чтоб удалили вашу старую учетку (это моджет сделать кал, если попадете на кого-то умного). Я наконец это проблему порешал, старую мне удалили, новую создал - теперь как по маслу.

Все як в Ощаді)))
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:15

подскажите, какой курс для онлайн обменка?

% за конверт есть по мимо курса?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:09

Подскажите господа знатоки, получить депозитную VISA (которая в BONUS участвует) теперь можно только на доверенное лицо или есть варианты? можно в личку. И можно ли допку в свою учетку на БОНУСЕ добавиь?
sea_breeze
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:41

  sea_breeze написав:Подскажите господа знатоки, получить депозитную VISA (которая в BONUS участвует) теперь можно только на доверенное лицо или есть варианты? можно в личку. И можно ли допку в свою учетку на БОНУСЕ добавиь?

Варіантів здається не лишилось - тільки довірена особа.
В свій обліковий запис чужу картку добавити можна без проблем, якщо не перевищено ліміт на кількість карток в одному обліковому запису EnterExim (здається не більше 5). Якщо ліміт перевищено - то можна ту картку, що не використовується - видалити.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:18

  sea_breeze написав:Подскажите господа знатоки, получить депозитную VISA (которая в BONUS участвует) теперь можно только на доверенное лицо или есть варианты? можно в личку. И можно ли допку в свою учетку на БОНУСЕ добавиь?

У клиента может быть по одной карте в разных МПС, т.е. если Мастер - основной(бесплатно), то Виза(платно) будет допкой, и еще можно по одной допке выпустить на каждое доверенное лицо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:05

  clientage написав:
  sea_breeze написав:Подскажите господа знатоки, получить депозитную VISA (которая в BONUS участвует) теперь можно только на доверенное лицо или есть варианты? можно в личку. И можно ли допку в свою учетку на БОНУСЕ добавиь?

У клиента может быть по одной карте в разных МПС, т.е. если Мастер - основной(бесплатно), то Виза(платно) будет допкой, и еще можно по одной допке выпустить на каждое доверенное лицо

Дійсно, Укрексімбанк змінив формулювання в тарифах тепер п.2 виглядає як "Оформлення Картки на ім’я Довіреної особи/додаткової Картки на ім’я Клієнта" - раніше виділених слів не було і мені свого часу відмовили оформити додаткову картку на моє ім'я. А тепер стало цікавіше!
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:40

Alien

да эти изменения от сегодня ... теперь допку согласно написаннному можно открывать как на имя имя третьих лиц так и на имя клиента .. при чем фраза о там что на каждого человека не более одной допки уже пропала.

Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:09

выяснил насчет допок ...

теперь так ... если раньше было так - на 1 ИНН к одному счету не более 1 карты (любой)
теперь - к одномусчету на 1 ИНН не более 1 карты одного типа .. т.е. имея инфинити вы не можете открыть вторую инфинити на тоже самое лицо - но можете открыть платину и/или мастер элит и т.д. - любой другой тип/класс карт отличный что у вас уже есть
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:14

  Alien написав:
  clientage написав:
  sea_breeze написав:Подскажите господа знатоки, получить депозитную VISA (которая в BONUS участвует) теперь можно только на доверенное лицо или есть варианты? можно в личку. И можно ли допку в свою учетку на БОНУСЕ добавиь?

У клиента может быть по одной карте в разных МПС, т.е. если Мастер - основной(бесплатно), то Виза(платно) будет допкой, и еще можно по одной допке выпустить на каждое доверенное лицо

Дійсно, Укрексімбанк змінив формулювання в тарифах тепер п.2 виглядає як "Оформлення Картки на ім’я Довіреної особи/додаткової Картки на ім’я Клієнта" - раніше виділених слів не було і мені свого часу відмовили оформити додаткову картку на моє ім'я. А тепер стало цікавіше!

мені у лютому оформили депозитну платіну мастеркард та візу на мене, ніяких питань не виникало
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velvet
 
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