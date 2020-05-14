Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:09

выяснил насчет допок ...



теперь так ... если раньше было так - на 1 ИНН к одному счету не более 1 карты (любой)

теперь - к одномусчету на 1 ИНН не более 1 карты одного типа .. т.е. имея инфинити вы не можете открыть вторую инфинити на тоже самое лицо - но можете открыть платину и/или мастер элит и т.д. - любой другой тип/класс карт отличный что у вас уже есть

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