IMPRINTER написав:насчет проблем входа в приложение о которых я писал ранее ...
в общем так ... ваша учетная запись в этом приложении создается на срок действия той карты, которую вы указывали при регистрации ... когда срок действия именно этой карты заканчивается (моя была до 03/2020), то в приложение войти нельзя (по этой причине мне не приходил пароль на вход) ... поэтому надо регать учетку по-новой на любую действующую на данный момент времени карту ... но чтоб ее зарегить по новой надо чтоб удалили вашу старую учетку (это моджет сделать кал, если попадете на кого-то умного). Я наконец это проблему порешал, старую мне удалили, новую создал - теперь как по маслу.
Подскажите господа знатоки, получить депозитную VISA (которая в BONUS участвует) теперь можно только на доверенное лицо или есть варианты? можно в личку. И можно ли допку в свою учетку на БОНУСЕ добавиь?
sea_breeze написав:Подскажите господа знатоки, получить депозитную VISA (которая в BONUS участвует) теперь можно только на доверенное лицо или есть варианты? можно в личку. И можно ли допку в свою учетку на БОНУСЕ добавиь?
Варіантів здається не лишилось - тільки довірена особа. В свій обліковий запис чужу картку добавити можна без проблем, якщо не перевищено ліміт на кількість карток в одному обліковому запису EnterExim (здається не більше 5). Якщо ліміт перевищено - то можна ту картку, що не використовується - видалити.
sea_breeze написав:Подскажите господа знатоки, получить депозитную VISA (которая в BONUS участвует) теперь можно только на доверенное лицо или есть варианты? можно в личку. И можно ли допку в свою учетку на БОНУСЕ добавиь?
У клиента может быть по одной карте в разных МПС, т.е. если Мастер - основной(бесплатно), то Виза(платно) будет допкой, и еще можно по одной допке выпустить на каждое доверенное лицо
sea_breeze написав:Подскажите господа знатоки, получить депозитную VISA (которая в BONUS участвует) теперь можно только на доверенное лицо или есть варианты? можно в личку. И можно ли допку в свою учетку на БОНУСЕ добавиь?
У клиента может быть по одной карте в разных МПС, т.е. если Мастер - основной(бесплатно), то Виза(платно) будет допкой, и еще можно по одной допке выпустить на каждое доверенное лицо
Дійсно, Укрексімбанк змінив формулювання в тарифах тепер п.2 виглядає як "Оформлення Картки на ім’я Довіреної особи/додаткової Картки на ім’я Клієнта" - раніше виділених слів не було і мені свого часу відмовили оформити додаткову картку на моє ім'я. А тепер стало цікавіше!
да эти изменения от сегодня ... теперь допку согласно написаннному можно открывать как на имя имя третьих лиц так и на имя клиента .. при чем фраза о там что на каждого человека не более одной допки уже пропала.
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теперь так ... если раньше было так - на 1 ИНН к одному счету не более 1 карты (любой) теперь - к одномусчету на 1 ИНН не более 1 карты одного типа .. т.е. имея инфинити вы не можете открыть вторую инфинити на тоже самое лицо - но можете открыть платину и/или мастер элит и т.д. - любой другой тип/класс карт отличный что у вас уже есть
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sea_breeze написав:Подскажите господа знатоки, получить депозитную VISA (которая в BONUS участвует) теперь можно только на доверенное лицо или есть варианты? можно в личку. И можно ли допку в свою учетку на БОНУСЕ добавиь?
У клиента может быть по одной карте в разных МПС, т.е. если Мастер - основной(бесплатно), то Виза(платно) будет допкой, и еще можно по одной допке выпустить на каждое доверенное лицо
Дійсно, Укрексімбанк змінив формулювання в тарифах тепер п.2 виглядає як "Оформлення Картки на ім’я Довіреної особи/додаткової Картки на ім’я Клієнта" - раніше виділених слів не було і мені свого часу відмовили оформити додаткову картку на моє ім'я. А тепер стало цікавіше!
мені у лютому оформили депозитну платіну мастеркард та візу на мене, ніяких питань не виникало
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Ну так это ограничение не программное а вручную сотрудник должен контролировать. Вы могли на себя одного и 10 одинаковых карт открыть и программа бы пропустила. То что открыли вам это не значит что открывали другим. Каждая кура понимала по своему текст.
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