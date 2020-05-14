|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:35
Ну что, друзья, сегодня не поленился и обошёл все кассы метро в Харькове на алексеевке - везде новые терминалы привата с мсс 5399.
Метро полностью выпал из расчетов картами эксима
Расплачиваясь тазиком почувствовал себя аленем нищебродом
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11107
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 1558 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:40
Stringer написав:
Ну что, друзья, сегодня не поленился и обошёл все кассы метро в Харькове на алексеевке - везде новые терминалы привата с мсс 5399.
Метро полностью выпал из расчетов картами эксима
Расплачиваясь тазиком почувствовал себя аленем нищебродом
Співчуття з західних теренів нашим східним братам.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 33482
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1673 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:42
Stringer написав:
Ну что, друзья, сегодня не поленился и обошёл все кассы метро в Харькове на алексеевке - везде новые терминалы привата с мсс 5399.
Метро полностью выпал из расчетов картами эксима
Расплачиваясь тазиком почувствовал себя аленем нищебродом
так у Алки есть Маркетплэйс с этой категорией, щас это 3..4%
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31334
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2490 раз.
- Подякували: 3652 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:43
Stringer написав:
Метро полностью выпал из расчетов картами эксима
Так сима выпилила транспорт ещё год назад, нечего там было ловить
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3957
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 336 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:50
mustbe написав: Stringer написав:
Метро полностью выпал из расчетов картами эксима
Так сима выпилила транспорт ещё год назад, нечего там было ловить
Речь о супермаркете
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11107
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 1558 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:52
IMPRINTER написав:
выяснил насчет допок ...
теперь так ... если раньше было так - на 1 ИНН к одному счету не более 1 карты (любой)
теперь - к одномусчету на 1 ИНН не более 1 карты одного типа .. т.е. имея инфинити вы не можете открыть вторую инфинити на тоже самое лицо - но можете открыть платину и/или мастер элит и т.д. - любой другой тип/класс карт отличный что у вас уже есть
Срок годности новой платины, например, само собой ограничен сроком годности имеющейся инфи?
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4370
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:53
clientage написав: Stringer написав:
Ну что, друзья, сегодня не поленился и обошёл все кассы метро в Харькове на алексеевке - везде новые терминалы привата с мсс 5399.
Метро полностью выпал из расчетов картами эксима
Расплачиваясь тазиком почувствовал себя аленем нищебродом
так у Алки есть Маркетплэйс с этой категорией, щас это 3..4%
Знать бы 1 числа, где упадёшь, можно было бы соломки подкинуть
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11107
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 1558 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|