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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1000100110021003

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:35

Re: Укрексiмбанк

Ну что, друзья, сегодня не поленился и обошёл все кассы метро в Харькове на алексеевке - везде новые терминалы привата с мсс 5399.
Метро полностью выпал из расчетов картами эксима :cry:
Расплачиваясь тазиком почувствовал себя аленем нищебродом :(
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:40

  Stringer написав:Ну что, друзья, сегодня не поленился и обошёл все кассы метро в Харькове на алексеевке - везде новые терминалы привата с мсс 5399.
Метро полностью выпал из расчетов картами эксима :cry:
Расплачиваясь тазиком почувствовал себя аленем нищебродом :(

Співчуття з західних теренів нашим східним братам. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:42

  Stringer написав:Ну что, друзья, сегодня не поленился и обошёл все кассы метро в Харькове на алексеевке - везде новые терминалы привата с мсс 5399.
Метро полностью выпал из расчетов картами эксима :cry:
Расплачиваясь тазиком почувствовал себя аленем нищебродом :(

так у Алки есть Маркетплэйс с этой категорией, щас это 3..4%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:43

  Stringer написав:Метро полностью выпал из расчетов картами эксима

Так сима выпилила транспорт ещё год назад, нечего там было ловить
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:50

  mustbe написав:
  Stringer написав:Метро полностью выпал из расчетов картами эксима

Так сима выпилила транспорт ещё год назад, нечего там было ловить

Речь о супермаркете ;-)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:52

  IMPRINTER написав:выяснил насчет допок ...

теперь так ... если раньше было так - на 1 ИНН к одному счету не более 1 карты (любой)
теперь - к одномусчету на 1 ИНН не более 1 карты одного типа .. т.е. имея инфинити вы не можете открыть вторую инфинити на тоже самое лицо - но можете открыть платину и/или мастер элит и т.д. - любой другой тип/класс карт отличный что у вас уже есть

Срок годности новой платины, например, само собой ограничен сроком годности имеющейся инфи?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:53

  clientage написав:
  Stringer написав:Ну что, друзья, сегодня не поленился и обошёл все кассы метро в Харькове на алексеевке - везде новые терминалы привата с мсс 5399.
Метро полностью выпал из расчетов картами эксима :cry:
Расплачиваясь тазиком почувствовал себя аленем нищебродом :(

так у Алки есть Маркетплэйс с этой категорией, щас это 3..4%

Знать бы 1 числа, где упадёшь, можно было бы соломки подкинуть :-(
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:29

Re: Укрексiмбанк

  Stringer написав:Знать бы 1 числа, где упадёшь, можно было бы соломки подкинуть

А не нуна торопиться окончательно выбирать категории у Алки. Я вот до сих пор у одного экка не выбрал, жду первого платежа :wink:
Иногда даже ПерсМен озабоченно звонит с напоминанием выбрать категории :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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