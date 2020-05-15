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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:35
Ну что, друзья, сегодня не поленился и обошёл все кассы метро в Харькове на алексеевке - везде новые терминалы привата с мсс 5399.
Метро полностью выпал из расчетов картами эксима
Расплачиваясь тазиком почувствовал себя аленем нищебродом
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:40
Stringer написав:
Ну что, друзья, сегодня не поленился и обошёл все кассы метро в Харькове на алексеевке - везде новые терминалы привата с мсс 5399.
Метро полностью выпал из расчетов картами эксима
Расплачиваясь тазиком почувствовал себя аленем нищебродом
Співчуття з західних теренів нашим східним братам.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:42
Stringer написав:
Ну что, друзья, сегодня не поленился и обошёл все кассы метро в Харькове на алексеевке - везде новые терминалы привата с мсс 5399.
Метро полностью выпал из расчетов картами эксима
Расплачиваясь тазиком почувствовал себя аленем нищебродом
так у Алки есть Маркетплэйс с этой категорией, щас это 3..4%
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:43
Stringer написав:
Метро полностью выпал из расчетов картами эксима
Так сима выпилила транспорт ещё год назад, нечего там было ловить
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mustbe
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:50
mustbe написав: Stringer написав:
Метро полностью выпал из расчетов картами эксима
Так сима выпилила транспорт ещё год назад, нечего там было ловить
Речь о супермаркете
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:52
IMPRINTER написав:
выяснил насчет допок ...
теперь так ... если раньше было так - на 1 ИНН к одному счету не более 1 карты (любой)
теперь - к одномусчету на 1 ИНН не более 1 карты одного типа .. т.е. имея инфинити вы не можете открыть вторую инфинити на тоже самое лицо - но можете открыть платину и/или мастер элит и т.д. - любой другой тип/класс карт отличный что у вас уже есть
Срок годности новой платины, например, само собой ограничен сроком годности имеющейся инфи?
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:53
clientage написав: Stringer написав:
Ну что, друзья, сегодня не поленился и обошёл все кассы метро в Харькове на алексеевке - везде новые терминалы привата с мсс 5399.
Метро полностью выпал из расчетов картами эксима
Расплачиваясь тазиком почувствовал себя аленем нищебродом
так у Алки есть Маркетплэйс с этой категорией, щас это 3..4%
Знать бы 1 числа, где упадёшь, можно было бы соломки подкинуть
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Stringer
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:29
Stringer написав:
Знать бы 1 числа, где упадёшь, можно было бы соломки подкинуть
А не нуна торопиться окончательно выбирать категории у Алки. Я вот до сих пор у одного экка не выбрал, жду первого платежа
Иногда даже ПерсМен озабоченно звонит с напоминанием выбрать категории
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:24
Stringer написав: mustbe написав: Stringer написав:
Метро полностью выпал из расчетов картами эксима
Так сима выпилила транспорт ещё год назад, нечего там было ловить
Речь о супермаркете
Упс.
Да с этим шариком - уже шарики за ролики заезжают )
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mustbe
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:14
IMPRINTER написав:
насчет проблем входа в приложение о которых я писал ранее ...
в общем так ...
ваша учетная запись в этом приложении создается на срок действия той карты, которую вы указывали при регистрации ... когда срок действия именно этой карты заканчивается (моя была до 03/2020), то в приложение войти нельзя (по этой причине мне не приходил пароль на вход) ... поэтому надо регать учетку по-новой на любую действующую на данный момент времени карту ... но чтоб ее зарегить по новой надо чтоб удалили вашу старую учетку (это моджет сделать кал, если попадете на кого-то умного). Я наконец это проблему порешал, старую мне удалили, новую создал - теперь как по маслу.
Цікаво. Виглядає так, що як мене додаток пускає (а він пускає), то Сіма березневу картку мені пролонгувала (бо нової я не випускав)? Чи може правило Ваше має вийнятки? Є тут хто, кому термін дії картки з березня пролонгували?
Раптом що, у додатку бачу лише рахунки, депозитів наразі не маю...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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