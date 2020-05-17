IMPRINTER написав:насчет проблем входа в приложение о которых я писал ранее ...
в общем так ... ваша учетная запись в этом приложении создается на срок действия той карты, которую вы указывали при регистрации ... когда срок действия именно этой карты заканчивается (моя была до 03/2020), то в приложение войти нельзя (по этой причине мне не приходил пароль на вход) ... поэтому надо регать учетку по-новой на любую действующую на данный момент времени карту ... но чтоб ее зарегить по новой надо чтоб удалили вашу старую учетку (это моджет сделать кал, если попадете на кого-то умного). Я наконец это проблему порешал, старую мне удалили, новую создал - теперь как по маслу.
Цікаво. Виглядає так, що як мене додаток пускає (а він пускає), то Сіма березневу картку мені пролонгувала (бо нової я не випускав)? Чи може правило Ваше має вийнятки? Є тут хто, кому термін дії картки з березня пролонгували?
Раптом що, у додатку бачу лише рахунки, депозитів наразі не маю...
нужен факт активности карты ... у вас та карта пролена по сроку и она активна ... неактивные карты - закрытые автоматически по сроку или вами по заявлению принудительно - исчезают из списка ваших карт ... если карту вам продлили на 3 мес. в связи с карантином, то карта эта активна и учетка, которая на нее была открыта так же активна.
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